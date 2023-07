"Šta imam ja da mislim, neka o tome misli Novak!" Rus čeka Đokovića i briga ga za grend slemove: Zna on to!

Andrej Rubljov kaže da ga to što Novak iza sebe ima toliko uspjeha ne pritiska, on misli samo na sebe.

Izvor: Profimedia

Poslije velike drame i borbe sa Aleksandrom Bublikom u pet setova Andrej Rubljov je uspio da prođe u svoje prvo četvrtfinale Vimbldona, a tamo ga čeka najteži mogući rival. Ukoliko u svom susretu četvrtog kola pobijedi Huberta Hurkača to će biti Novak Đoković. Naravno da su Rusa pitali da prokomentariše i potencijalni susret sa njim u narednom kolu.

"Šta reći o narednom meču? Ako je Novak, on je jedan od najboljih igrača na travi, neko ko posljednjih nekoliko godina skoro da i ne gubi na travi. Ja tu nemam šta da kažem, mogu samo da izađem i da se borim, da dam sve od sebe. Ako to bude Hubi, igrali smo nekoliko puta i to su bili jako teški mečevi. Pobijedio me je nekoliko puta, ja sam njega takođe, Ali opet, on je idealan igrač na travi. Ima strašan, strašan servis. Voli da ide na velike udarce, da forsira riter na travi. Mislim da je jako teško da se igra sa njim na travi", rekao je Rubljov.

Novinare je zanimalo da li će u slučaju susreta sa Novakom cijela istorija uspjeha srpskog tenisera dodati pritisak na njega. O tome nije htio da razmišlja.

"Iskreno ne mislim o tome jer je to njegova istorija. On zna da je jedan od najboljih, pogotovo ovdje, na ovom terenu. Zašto bih ja o tome mislio? Ja treba da mislim o sebi i i o tome da igram najbolje moguće. Ako Novak počne da misli da sam izgubio svako četvrtfinale, neka ga", iskren je bio Rubljov.

Na pitanje šta je najteže kada se igra protiv Novaka, bio je vrlo jasan: "To što je jedan od najboljih. Ove godine zaista ne gubi, sve mečeve na grend slemovima koje je igrao, dobio je. To je najteže."

Što se same igre tiče i onoga što Novak pokazuje na terenu, tu je sve teško. Jednostavno nema Đoković slabu tačku i potrebno je igrati perfektno kako bi se on dobio.

"Stvar je u tome što ima idealnu igru, zaista ima dobre noge. Zna kako da koristi brzinu igrača, nekada je teško da igrate sa njim, a njemu je lakše. Sa njeogvim nogama i brzinom, u igri bez grešaka on vas natjera na dodatne udarce i onda promašujete. Takođe jako brzo servira, jako dobro servira. U svim pravcima, blizu linija, sa ogromnim procentom ubačenog prvog servisa. Teško ga je slomiti. A onda vam sjajnim nogama sve vrati. Protiv njega morate da igrate zaista, zaista sjajan meč", završio je Rubljov.

