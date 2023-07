Zašto su Novaka "istjerali" sa terena? Nije samo politika problem!

Vimbldon se igra u naseljenom dijelu Londona, a to je napravilo probleme Novaku Đokoviću i Hubertu Hurkaču!

Laslo Đere je pravilima VImbldona utekao, ali Novak Đoković nije. Svoj meč prvog kola Vimbldona protiv Maksima Kresija Laslo je dobio u 23:58 po našem, tj. 22:58 po engleskom vremenu i izbjegao da izlazi na teren i sljedećeg dana, dok je Novak Đoković duel četvrtog kola protiv Huberta Hurkača morao da prekine!

Pri rezultatu 7:6,7:6 supervizor meča je odlučio da se treći set ne odigra iako je po lokalnom vremenu bilo 22:40, što znači da bi pod krovom Centralnog terena i pod reflektorima moglo da se igra još jako dugo. Ipak, propisi su propisi!

Od 2009. godine svi mečevi na Vimbldonu moraju da se završavaju do 23:00 po lokalnom vremenu, a razlog za to je lokalna londonska vlada. Poltiičari zaduženi za lokalna pitanja su pri odobravanju građevinskih i svih ostalih dozvola neophodnih da se Centralni teren nadogradi i da mu se stavi krov i postave reflektori odlučio da zatraži da se svi mečevi završavaju do 23 časa.

"Zatvaranje terena u 23 časa je planirano kako bi se balansiralo sa zahtjevima lokalnog stanovništva uz razumevanje veličine internacionalnog teniskog događaja koji se događa u naseljenoj oblasti. Izazovi transporta, konekcije i dovođenja posjetilaca svojim kućama sigurno je bilo ključno u donošenju ove odluke", navodi se u saopštenju Vimbldona iz 2018. godine.

Tada su se ozbiljno pokrenule polemike oko toga zašto mečevi ne mogu duže da traju, a prvi put ove sezone kada smo vidjeli da je neki meč zbog toga prekinut na Centralnom terenu je kada su igrali Endi Marej i Stefanos Cicipas. Nije se to svidjelo domaćem teniseru, a Novak je već drugi put bio u opasnosti od toga da mu meč bude prekinut. Uspio je u trećem kolu na brzinu da za 190 minuta savlada Stanislasa Vavrinku i izbjegne da igra dva dana zaredom, ali sada mu to nije pošlo za rukom.

Ipak, sa više od 20 minuta koliko je ostalo do 23 časa, ostaje žal što organizatori nisu dopustili da se igra nastavi. Recimo 2012. je Endiju Mareju dozvoljeno da pobijedi Stivena Alambritisa u 23:02 i supervizor tog meča je tada istakao da je "pobijedio zdrav razum". Novak je u polufinalu protiv Rafaela Nadala dobrano prekršio ovo pravilo, pošto se prvo polufinale između Kevina Andersona i Džona Iznera dobrano odužilo, ali sada nismo mogli da računamo na fleksibilnost organizatora. A ko zna, rani brejk Novaka bi možda i do 23 časa završio meč!

