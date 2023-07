Novinari čekali Noleta, pojavila se Bjeloruskinja! Prasnula u smijeh, pa pričala o Srbinu: "Njega to mogu da pitam"

Arina Sabalenka pričala je o Novaku Đokoviću i prijateljstvu sa njim.

Izvor: Printscreen/Wimbledon

Arina Sabalenka prošla je u četvrtfinale Vimbldona i nastavlja put ka borbi za titulu na londonskoj travi. Tamo je čeka Medison Kiz (SAD), a prije tog duela došla je na konferenciju za medije i to neplanirano. Napravila je potpuni šou pošto je pred novinare trebalo da dođe Novak Đoković, pa je došlo do pomjeranja termina i ona je stigla prije srpskog asa.

Nisu je očekivali ni predstavnici medija koji su u sali čekali Srbina. "Iznenađenje", izgovorila je Arina kada je sjela za mikrofon i počela je da se smije. Nije mogla da zaustavi smijeh, do te mjere da je poslije odgovora na prvo pitanje o samom meču nastavila glasno da se smije dok je gledala reakciju novinara.

Na samom kompleksu je više puta trenirala na terenima pored Novaka i često je i razgovarala sa njim, smješkali su se, ćaskali. "On je stvarno sjajan čovjek. Lagano mogu da ga pitam za savjet i odmah bi me posavjetovao. Mnogo to cijenim. Lijepo je imati nekoga kao što je Novak, prijatelja kao što je on koga uvijek možete da pitate za savjet. Mnogo cijenim njegovu pomoć", poručila je Arina.

Pogledaj slike Izvor: Instagram/sabalenka_aryna Izvor: Profimedia

Bjeloruskinju su pitali i o meču sunarodnice Viktorije Azarenke, tačnije o momentu po završetku susreta kada je dobila zvižduke jer nije bilo pozdrava sa Ukrajinkom Elinom Svitolinom. "Bio je sjajan meč, odličan nivo sa obje strane, izgubila je nekoliko bitnih poena. Što se te situacije tiče, stvarno je teško. I Elina je o tome pričala. Smatram da bi neko od organizatora trebalo da se oglasi javno i da kaže da neće biti rukovanja zbog cijele te političke situacije. Na taj način bi i publika znala o čemu se radi", zaključila je Sabalenka.