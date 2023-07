VIMBLDON ODGOVORIO ĐOKOVIĆU I MAREJU! Ne dotiču ih protesti igrača - evo kako jagode sa šlagom utiču na sporne odluke!

Organizatori Vimbldona oglasili su se povodom odlaganja mečeva.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković i Endi Marej igrali su mečeve po dva dana na Vimbldonu. I jedan i drugi mogli su možda i da ih završe samo da su imali malo više vremena i da program na Centralnom terenu ne počinje u 13.30 po lokalnom vremenu. Protestovali su mnogi, tražili su da se u momentima kada ima mnogo mečeva početak pomjeri za sat vremena ranije, ali uzalud, organizatori su nemi na molbe.

Srbin je uspio da završi posao i pobijedi Huberta Hurkača, Britanac nije bio te sreće, pošto je dan kasnije izgubio od Stefanosa Cicipasa. Zbog toga je su i Endi i Džejmi Marej protestovali javno.

Jedan od krivaca za sve to je i "BBC" koji je zadužen za prenos turnira i oni su pomjerili početak, pošto je 2021. godine program počinjao u 13 časova po tamošnjem vremenu.

Izvršna direktorka turnira Sali Bolton oglasila se poslije svega toga i tvrdi da ih "Bi-Bi-Si" ne kontroliše i da postoje razlozi što mečevi počinju kasnije nego što je ranije bio slučaj. "Tokom mnogo decenija smo mečeve na glavnim terenima počinjali nešto kasnije. Radilo se to kako bi se omogućilo da ljudi stignu na terene i da imaju više vremena i za šetnju i da vide kompleks, možda i da pogledaju neke mečeve na nekim drugim terenima, da imaju vrijeme da nešto pojedu, možda i jagode sa šlagom, ljudi kupuju karte da bi mogli da uživaju u svemu tome. Uz to hoćemo i da tribine budu ispunjene u momentima kada igrači izađu na teren", počela je Sali izlaganje.

Tvrdi da slušaju i zahtjeve igrača. "Naravno da pratimo i slušamo šta igrači imaju da kažu, ali isto tako slušamo i naše dioničare i goste. Moramo da slušamo i šta navijači imaju da kažu, oni kupuju ulaznice i žele da imaju ispunjen dan. Postoji mnogo faktora koje uzimamo u obzir kada donosimo odluke."

Iako kaže da televizija ne diktira prenos mečeva, teško je u to povjerovati. "Brodkasteri su jedni od dioničara i naravno da se konsultujemo sa njima kada pravimo planove, ali oni nemaju direktnu vezu sa početkom programa. Naravno da gledamo i da mečevi budu u vrijeme kada ljudi mogu da gledaju TV i važno nam je da se i na taj način prati. Što se davanja intervjua na terenima tiče, sa tim nećemo prestati, jer su dobro prihvaćeni. Važno nam je da i ljudi koji prate tenis na taj način dodatno upoznaju sve one koje gledaju putem malih ekrana."

Mečevi na londonskoj travi traju sve duže i to zna da napravi još jedan problem za one koji čekaju svoj red. "Da, znamo da su ti duži mečevi postali neka vrsta trenda. Da li je to dobro ili loše, mi o tome ne možemo da sudimo. Važno nam je da sve na Vimbldonu funkcioniše kako treba, zahtjevi za karte su ogromni i rekla bih da se tenis i sport uopšteno oporavljaju poslije svih problema sa koronom i drago nam je da je to slučaj", zaključila je Sali Bolton.