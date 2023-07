Vimbldon mora da promijeni to pravilo! Đoković ih moli da se predomisli: "Čekao sam sedam sati"

Novak Đoković traži od organizatora Vimbldona da promijene sporno pravlo.

Izvor: Youtube/Wimbledon/screenshot

Novak Đoković uspio je poslije dva dana borbe da izađe na kraj sa Hubertom Hurkačom. Počeo je u nedjelju uveče, završio u ponedjeljak po podne. Možda bi sve bilo drugačije da organizatori turnira ne prave problem sa početkom programa, mečevi kreću od 13.30 po lokalnom vremenu i to je nešto što frustrira sve.

Tražili su mnogi da se to promijeni, da pomjere start meča na Centralnom terenu za bar sat vremena, ali uzalud. Zbog svega toga se događaju problemi sa odgađanjem mečeva, jer su pravila takva da sve mora da bude gotovo do ponoći po našem vremenu, odnosno do 23 sata po tamošnjem.

"Smatram da Vimbldon mora da promijeni to pravilo, znam da je policijski čas teško pomjeriti (fajront u ponoć prim. aut.), ali mečevi mogu da počinju bar u 12", rekao je Novak na konferenciji za medije.

Plan je bio da meč srpskog i poljskog tenisera počne oko 17 časova, ali je zbog predaje brazilske teniserke u ženskom singlu došlo do pomjeranja.

"Mislio sam da imam bar sat i po vremena pauze, pa su me zvali poslije 20 minuta. Jednostavno, morate da budete spremni za svaki scenario, to su stvari koje možete samo da predviđate. Razmatrao sam prije toga da li da odem do smještaja, do kuće koja je u blizini. U nedjelju sam ostao u kompleksu i čekao sam sedam sati da počne, to je previše. Ne može ništa da se predvidi, čim sam vidio raspored za nedjelju znao sam da mogu da budu dugi mečevi prije mog. Imate unutar svega i igrače koji su tu sa timovima, sa opremom, nije lako naći kutak za sebe. Naravno, sve su to stvari na koje morate da se adaptirate i nije ni prvi ni posljednji put. Znam da Vimbldon poštuje tradiciju i to je nešto što poštujem, ali smatram da ima stvari koje treba da se promijene."

Nakratko se osvrnuo i na podlogu.

"Trava je najosjetljivija podloga u našem sportu. Jedna od promjena organizatora je i to što su dozvolili da se trenira na Centralnom terenu pred start turnira i to mi se ne dopada, prvenstveno zbog podloge. Kao što sam rekao, ima tu nekih problema i volio bih da se to izbjegne u budućnosti."

Pričao je i o poljskom igraču i samom meču.

"Dva potpuno različita meča, onaj u nedjelju uveče i ovaj u ponedjeljak. Prvi dio igrao se pod krovom, bilo je klizavije, veća vlažnost, bez vjetra. Sada je bilo otvoreno, vjetrovito, teško za pronalaženje pravog ritma. On je fenomenalan na servisu i to sam znao, ali nisam očekivao da će biti ovako dobar i precizan, čestitam mu na tome. Bio je baš neizvjestan meč koji je mogao da ode i na drugu stranu. Uspio sam malo bolje da čitam njegov servis u četvrtom setu i to je prelomilo."

Naredni rival biće mu Rubljov.

"Andrej je fantastičan igrač, ima jedan od najboljih forhenda u tenisu, donosi jak intenzitet, ali je u isto vrijeme i divna osoba. Radi naporno, konstantan je na svim podlogama i mnogo ga poštujem. Nikada nije bio u polufinalu grend slema i biće mu to sigurno motiv više. Moraću da se pripremim za to potpuno drugačije iz ugla taktike. Nema tako jak servis kao Hubert, ali ima brže ruke, jače udarce sa osnovne linije. Pokušaću da se oporavim i spremim za to."

Na kraju je prokomentarisao i svoje patike, pošto na njima nosi broj 23 u znak 23 grend slem titule koje je osvojio. "Ne znam šta bih vam o tome rekao, brojke dovoljno govore. Iznenadili su me iz 'Asiksa' tim potezom pred start turnira, lijepo je. Ako uspijem da osvojim turnir moraću da mijenjam na 24, ali to neće biti problem. Stvarno sam ponosan i pokušaću da doguram što dalje na turniru", zaključio je Đoković.

BONUS VIDEO: