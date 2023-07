ZAŠTO JE ĐOKOVIĆ VIKAO NA IVANIŠEVIĆA? Novak progovorio o haosu: "Ne želite to da znate, ali..."

Novak Đoković pričao je o momentu iz završnice trećeg seta kada je vikao ka svojoj loži.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković prošao je u četvrtfinale Vimbldona poslije dva dana borbe sa Hubertom Hurkačom (Poljska). Prva dva seta dobio je u nedjelju uveče, pa je zbog policijskog časa i pravila lokalnih vlasti morao u ponedjeljak da završava taj meč. Koliko je bio frustriran zbog svega toga moglo je da se vidi poslije gubitka trećeg seta kada je vikao ka Goranu Ivaniševiću i svojoj loži.

Tada je u naletu bijesa vikao "Šta mi treniramo?" Jedno od pitanje za srpskog asa na konferenciji za medije bilo je baš to, kako se bori sa sobom u naletima frustracije.

"Ne želite to da znate", nasmijao se Novak, pa je potom nastavio. "Tokom meča prolzaim kroz razne momente. U ovakvim duelima gdje nemate mnogo prilika na servisima rivala i onda kad ih dobijete, ne iskoristite ih, pritisak se stvara. Nemam tako dobar servis kao Hubert i morao sam malo više da radim u svojim servis gemovima i to sam i očekivao. Presija se stvori i onda u nekom momentu nestane."

Taj 12. gem trećeg seta, kada je servirao i kada je Hubert napravio brejk za osvajanje seta ga je pogodio.

"Bio sam frustriran zbog načina na koji sam odigrao posljednji gem trećeg seta. Naravno, zaslužuje i on pohvale, odigrao je dobar gem, ali sam ja bio pasivan i eto set je nestao. Sviđale su mi se moje šanse da smo otišli u taj-brejk u tom setu, zato sam bio frustriran."

Stvari su se promijenile u četvrtom setu.

"Regrupisao sam se poslije toga i rekao sebi 'Okej, moraš da kreneš ispočetka.' Osjetio sam da imam više energije, da sam našao balans. U tom sedmom gemu četvrtog seta sam odlično riternirao iako je on pogađao prve servise, anticipirao sam bolje. U tim situacijama to je neka vrsta kockanja, jer on pogađa svakakve uglove. Mnogo je precizno servirao, skoro svaki servis išao je preko 210 kilometara na sat, tako da je tu potrebno i malo sreće kada se bira strana. Imao sam i malo sreće da uđem u razmjenu, to je ono što sam želio. On je danas igrao dobro i sa osnovne linije, bolje nego u nedjelju uveče i stvarno je bila nevjerovatna bitka", zaključio je Đoković.

