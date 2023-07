Novak oduševio klince na Vimbldonu: Dječaci mu skandirali

Sjajan gest Novaka Đokovića poslije meča sa Andrejom Rubljovom.

Izvor: Tweet/BBC Sport/Screenshot

Vidjeli smo da i bebe uživaju kada gledaju Novaka Đokovića, da ga poslije mečeva navijači čekaju kako bi ga pozdravili, a izgleda da je kod najmlađe publike srpski teniser najpopularniji.

Sjajni sedmostruki osvajač Vimbldona savladao je Andreja Rubljova u četiri seta u meču četvrtfinala, a nakon duela mnogo navijača je čekalo da im se potpiše na majice, loptice, papire... Oni najmlađi su prednjačili, a grupica dječaka je molila Novaka da im da reket.

"Ne mogu sada da ti dam reket, sačekajte me momenat, mogu da vam dam nešto drugo", rekao je Đoković dok je strpljivo potpisivao brojne suvenire gledaocima, a onda je otišao do torbe sa svojom opremom. Pogledajte taj momenat:

A wholesome moment from Novak Djokovic ❤️️#Wimbledonpic.twitter.com/wOyM0ASP2O — BBC Sport (@BBCSport)July 11, 2023

Dok su dječaci vikali: 'Nole, Nole', on je strpljivo kopao po torbi i vadio rekvizite, a komentatorka BBC-a je u prenosu primijetila: "Oh, on će dati nešto ovim dječacima, a znajući da i on ima dječaka, Stefana, zna koliko njima ovo znači. Ima i Taru, koja voli Rubljova, ali mislim da će ona da preživi njegov poraz", istakla je ona.

Zatim je Novak došao sa hrpom majica, kačketa i drugih suvenira koje je podijelio dečacima, a onda se vratio da potpisuje suvenire svima koji su to htjeli. Veliki sportista, ali i sjajan čovjek.

BONUS VIDEO: