NOVAK IZAŠAO NA BALKON VIMBLDONA, NAVIJAČI POLUDJELI: Đoković maše i šalje poljupce, a masa u transu (VIDEO)

Novak Đoković je na ovogodišnjem Vimbldonu oduševio svoje navijače kada se pojavio pred njima.

Izvor: Twitter/screenshot/wild_shutterbug

Novak Đoković dominira na Vimbldonu i uspio je dominantno da dođe do polufinala koje će u petak igrati sa Janikom Sinerom. Tokom mečeva je jasno da publika u Engleskoj uvijek navija za njegove rivale, ali ima i on svoj "Nolefam". Tako se međusobno nazivaju grupe Đokovićevih navijača koje ga oduševljeno prate u stopu.

Sada je procurio snimak Novaka koji je izašao na jednu terasu na kompleksu Vimbldona, a ispred ga je čekala armija njegovih navijača.

"Idemo, Nole, Nole, Idemo", čulo se od oduševljene mase ispod balkona, a Đoković je bio vidno oduševljen. Slao je poljupce i mahao svojim navijačima, a želio je da sve zabilježi pa je izvadio telefon i sve snimio. Pogledajte kako je to izgledalo:

Novak je do sada više puta ućutkao publiku koja je navijala da izgubi, pa je to bio slučaj i u meču četvrtfinala sa Andrejom Rubljovom. Sada ga čeka polufinale protiv Janika Sinera koji je voljom žrijeba imao lagan put do ovog dijela takmičenja. Meč će biti odigran u petak.