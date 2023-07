ZBOG NOVAKA OPTUŽILI SRBE DA LAŽU, A SAD SE PRAVE LUDI! Alkaraz priznao sve oko špijunskog skanadala i nikom ništa

Španski mediji napali su srpske novinare zbog izvještavanja o Novaku Đokoviću i Karlosu Alkarazu, pa su "zaboravili" da se izvine kada je mladi Španac sve priznao...

Izvor: Profimedia

Novak Đoković i Karlos Alkaraz mogli bi da se sretnu u finalu Vimbldona. Da bi se to dogodilo potrebno je da srpski as pobijedi Janika Sinera (Italija), a da mladi španski igrač savlada Danila Medvedeva (Španija). Izgleda da im je Novak poseban trn u oku, pošto su poslije skandala koji je nastao odjednom krenuli napadi. U Londonu je otac supertalentovanog Španca, koji se takođe zove Karlos Alkaraz, snimao Noletov trening. Bio je to početak haosa.

Portal "punto de break" napisao je tekst pod naslovom "Srpski novinari napadaju Alkarazovog oca u priči koja je postala viralna i koja je potpuna laž". Tu se navodi da "ni u jednom momentu niko iz Karlosove ekipe nije snimao trening i da je sve napisano laž kako bi se napao Alkaraz senior". Sve to bi možda i prošlo da španski teniser na konferenciji za medije nije priznao da je sve to istina.

"Vjerovatno je istina, moj otac je veliki fan tenisa, ne gleda samo moje mečeve, nego dođe na kompleks Vimbldona u 11 ujutru, pa se u hotel vrati u 10 uveče, gleda treninge mnogih tenisera. Za njega je doživljaj da gleda Novakov trening, tako da ga je vjerovatno snimao", rekao je Karlos. Šta se poslije toga desilo? Apsolutno ništa. Odjednom su svi španski mediji "zaboravili" da se izvine i Novaku i Srbima pošto su pokušali da "okrenu" priču i da predstave kako je sve to bio samo napad na Alkaraza.

Nije prvi put da pokušavaju da zavade njih dvojicu, isto su učinili i na Rolan Garosu, poslije polufinala u kom je Karlos imao grčeve. Na konferenciji za medije su konstatovali "kako je Novak burno proslavljao poene iako je znao da je Alkaraz povrijeđen i da je to djelovalo nesportski". I na to je Karlos imao spreman odgovor i rekao "da bi i on uradio isto i da Đoković nije slavio poene zbog njegove povrede, nego da je tako samo zadržavao fokus na svojoj igri i da je i on sam to radio na nekim mečevima u karijeri."

BONUS VIDEO: