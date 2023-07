SKANDAL - KARLOS ALKARAZ SNIMAO ĐOKOVIĆEV TRENING! Španac napravio HAOS na Vimbldonu: "Ima mnogo njegovih snimaka..."

Španski teniser našao veoma nevješto objašnjenje za postupak svog oca.

Izvor: Profimedia

Veliki skandal dogodio se na Vimbldonu prije nekoliko dana, kada je otac Karlosa Alkaraza "u prolazu" riješio da snimi trening najboljeg tenisa u istoriji. Novak Đoković se pripremao za završnicu turnira, a Španac pojedine detalje pribilježio okom kamere, kako bi i kasnije imao priliku da pogleda šta to radi najbolji srpski sportista.

Novak Đoković se pobunio, ali u tom trenutku nije moglo da se preduzme ništa više. Djelovalo je da su se strasti smirile, sve dok Karlos Alkaraz na konferenciji poslije plasmana u polufinale grend slema nije priznao šta se desilo! Po riječima trenutno prvoplasiranog na ATP listi, njegov otac je snimao, ali to nije nikakva prednost!

"Vjerovatno. Moj otac je veliki ljubitelj tenisa. On ne gleda samo moje mečeve... On gleda trening svih tenisera. Znajući da je imao priliku da uživo gleda Đokovića, vjerovatno je to istina", rekao je Alkaraz nakon što je prstima pokušao da napravi kameru i dodao: "Mislim da to nije prednost. Na svakoj platformi ima mnogo Đokovićevih snimaka. Čini mi se da mi to nije prednost."

Sa druge strane, Novaku nije bilo prijatno. "Takva je situacija, okolnosti su takve da na treninzima nemamo privatnost, iako bih ponekad volio da imam više privatnosti, jer mi to daje mogućnost da isprobam neke stvari, da jasnije komuniciram as svojim timom. Činjenica je da nisi potpuno opušten na treningu, znaš da su rivlai tu, da te gledaju preko ramena, da prate šta radiš, svaki udarac se mjeri, procjenjuje i ocjenjuje", rekao je Đoković.

Podsjećamo, osim što se bore za trofej na trećem grend slemu sezone, Karlos Alkaraz i Novak Đoković imaju još jednu važnu bitku. Obojica su obezbijedili polufinale turnira u Londonu, a onaj koji dalje "dogura" na ovom turniru biće svjetski broj jedan. Trenutno tu poziciju drži Alkaraz, ali Đoković ima lijepu zalihu ispred sebe jer prošle sezone nije igrao američku turneju.

