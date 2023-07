"On je najbolji na svijetu, podsjeća me na Novaka!" Đoković ga dobio u finalu, sad kaže da je Alkaraz najbolji

Mateo Beretini je pružio veliki otpor Karlosu Alkarazu, ali kako kaže, ne može se protiv prvog reketa svijeta.

Vratio se konačno na teren Mateo Beretini i sjajno zaigrao. Čak je namučlo i Karlosa Alkaraza u četvrtom kolu Vimbldona, dobio je prvi set protiv njega, ali nije mogao bolje protiv, kako on kaže, najboljeg na svijetu. Istakao je da je Alkaraz našao pravi recept za njegovu igru i da još mora da radi kako bi se vratio u staru formu.

Beretini je na Vimbldonu napravio rezultat karijere 2021. godine kada je stigao do finala, ali je taj meč izgubio od Novaka Đokovića. Nakon toga se dugo mučio sa povredama, a sada ističe da može bolje.

"Da, ovo je težak poraz. Mislim, igrao sam protiv najboljeg na svijetu i očekivao sam ovakav nivo igre. Mislim da je našao način da mi na terenu ne bude prijatno. I dalje mislim da sam mogao da igram bolje, ali to je tenis. Ne dešava se uvijek ono što želimo. Sada mi je teško ali sam i ponosan na sebe i radujem se narednim turnirima", rekao je Beretini poslije poraza.

Njegov sjajan servis je ono što mu donosi mnogo uspjeha na travi, a sjajnog italijanskog servera Alkaraz podsjeća na Novaka kada je vraćanje početnog udarca u pitanju.

"Mislim da nevjerovatno brzo reaguje na servis. Ide slajsom na prvi servis, kada to uradi, uradi to sa mnogo osjećaja, uvijek je teško. Znate njegov prvi udarac i morate da budete precizni jer on voli da igra u defanzivi. To je nezgodno. Ostaje blizu kod drugog servisa, nije bitno da li mijenjate servis, uvijek je tu u pravo vrijeme. Po tome me podsjeća na Novaka pomalo. Ima takve reflekse, takvu brzinu reakcije. Kao server ja to osjećam", dodao je on.

