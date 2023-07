"Ja isti kao Novak? Ne znam šta da vam kažem na to!" Medvedeva šokiralo pitanje o Đokoviću: Samo se nadam...

Danil Medvedev se našao u čudu kada su ga uporedili sa Novakom Đokovićem.

Izvor: Wimbledon/Screenshot

Danil Medvedev se poslije ispadanja u prvom kolu Rolan Garosa vrlo brzo oporavio i sada pobjeđuje redom na Vimbldonu, ali još uvijek ne misli o tituli. Očekuje ga duel četvrtfinala sa senzacijom turnira Krisom Jubenksom, a poslije pobjede u četvrtom kolu otkrio je kada je prvi put pomislio da može da osvoji neki od najvećih teniskih turnira.

"Uvijek govorim sebi da mogu da osvojim turnir, iskreno. U isto vrijeme tu je Novak koji je Vimbldon osvojio četiri puta zaredom, sedam puta ukupno. Dosta je grend slemova uzeo. Otkako sam ušao u Top 10, a pogotovo od finala protiv Rafe na US Openu 2019. godine to govorim sebi. To je bio prvi put da sam pomislio da mogu da odem daleko u grend slemu. Tako da od tada vjerujem u sebe. Uvijek hoću da osvajam, iako Vimbldon nije bio tako uspješan za mene. Ipak, sada ne želim da stanem. Igram sjajno i ovo mi je najbolji rezultat u karijeri na Vimbldonu", rekao je Medvedev.

Nakon detaljnog odgovora novinari su postavili pitanje koje je iznenadilo ruskog tenisera. Pitali su ga da li smatra da je na istom nivou tenisa kao Novak Đoković!

"Ne mislim da smo na istom nivou jer moji rezultati nisu isti kao Novakovi", jasno je rekao Danil, a na konstataciju da je prvi put kada je izgubio od Novaka rekao da mu treba vremena da se navikne na njegovu igru rekao je:

"Sa kim sam sada prvi put igrao? Sa Jiržijem Lehečkom i on se povrijedio. Igrao sam sa Kordom ove godine prvi put i izgubio sam, tako da možda i nisam kao Novak. Generalno ne znam kako da vam odgovorim na ovo pitanje. Samo se nadam da sada kada sam ga pobijedio nisam dao poreviše informacija o svojoj igri i da mogu da ga dobijem opet. Ali to ćemo znati kada se sastanemo, biće interesantno", završio je Medvedev.