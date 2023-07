BRITANCE ŠOKIRALA TETOVAŽAMA, A IGRA FINALE VIMBLDONA: Čehinja "išarala" obje ruke - pogledajte šta sve ima (FOTO)

Prva finalistkinja Vimbldona Marketa Vondrušova od 16. godine obožava da ukrašava svoje tijelo.

Finale Vimbldona u ženskoj konkurenciji ove godine igraće češka teniserka Marketa Vondrušova (24), koja je pobjedom nad Elinom Svitolinom napravila najbolji rezultat karijere na trećem grend slemu karijere. Pored toga što će se boriti za trofej u subotu, Čehinja je tokom prethodne dvije nedjelje pažnju konzervativnih Britanaca privukla i neobičnim izgledom, odnosno tetovažama na obje ruke.

"Prvi put sam se tetovirala kada sam imala 16 godina. Bio je to poklon za rođendan. Tada sam osjetila da želim da ih imam još. Za mene je to umjetnost, izuzetno cijenim ljude koji se time bave. Imam tri ili četiri umjetnika koje redovno posjećujem. Neki od njih su u Pragu, a uglavnom me djevojke tetoviraju", ispričala je jednom prilikom Marketa koja po rukama ima iscrtane cvjetiće, listove, ptičice, linije,... Pogledajte kako ona izgleda:

Najpoznatija tetovaža koju ima češka teniserka nalazi se malo iznad desnog lakta. Štampanim slovima, na engleskom jeziku, ispisana je poruka "Nema kiše, nema cvijeća", što bi mogao da bude i slogan pod kojim se Marketa bori ka teniskom vrhu. Ona je nakon brojnih povreda uspjela da se vrati na veliku scenu i ponovo stigne do grend slem finala. Moglo bi da se kaže da je nakon kiše procvjetalo cvijeće u njenoj karijeri.

U dosadašnjoj karijeri najveći uspjeh Markete Vondrušove je srebrna medalja osvojena na Olimpijskim igrama u Tokiju. Finale Vimbldona biće joj drugo u karijeri pošto se 2019. godine borila za grend slem titulu na Rolan Garosu. Do sada je osvojila samo jednu WTA titulu, a najbolji plasman na listi joj je 14. pozicija koju je zauzimala u julu 2019. godine, prije četiri godine.

