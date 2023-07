VIMBLDON ZVIŽDAO BJELORUSKINJI! Javila se poslije haosa: "Šta ja mogu da uradim, znam ko navija za mene"

Arina Sabalenka pričala je i o odnosu koji publika ima sa njom i zvižducima koje je dobila.

Izvor: Profimedia

Arina Sabalenka ostala je bez šanse da se bori za pehar na Vimbldonu i bez prvog mjesta. U polufinalu je izgubila od Ons Žaber (Tunis) i to znači da mora da pakuje kofere i da se sprema za nastavak sezone i prelazak sa trave na beton. Na konferenciji za medije pričala je i o odnosu sa publikom.

Tokom većeg dijela meča navijači su bili na strani Žaber, zviždali su Bjeloruskinji. "Očekivala sam to, znala sam da će biti na njenoj strani i to mi je okej. Ako navijači pdoržavaju moju protivnicu, šta je mogu da uradim po tom pitanju? Fokusirana sam na sebe, znam da imam veliku podršku od ljudi koji gledaju na TV ekranima. Imam svoju porodicu, tim, to mi je dovoljno", rekla je Sabalenka.

Upitana je i da li je razmišljanje o Igi Švjontek i preuzimanju prvog mjesta uticalo na slabiju partiju u polufinalu. "Nisam razmišljala o prvom mjestu. Za mene je bitnije kako ću završiti godinu i gdje ću biti kada se sezona završi. Tokom godine se to mijenja, čas si na vrhu, čas si ispod. Zato mi je mnogo važnije kako se godina završi i guram sebe na taj način, sa željom da na kraju budem na vrhu", zaključila je Sabalenka.

