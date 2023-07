Nisu oni krivi, već Novak - poludio zbog Nadala!? Sramotan tekst britanskog tabloida, skandal kako napadaju Đokovića!

Nakon što je Novak Đoković obezbijedio plasman u finale Vimbldona, uticajni engleski list je izvještaj napisao u svom stilu - pogrešno.

Izvor: Profimedia/Stringer/Anadolu Agency

Novak Đoković je pobijedio Janika Sinera u polufinalu Vimbldona, a meč na Centralnom terenu kompleksa u južnom dijelu Londona obilježila su dva prilično velika skandala. Najbolji teniser u istoriji ulazio je u sukobe sa britanskim sudijom Hejgom tokom drugog seta, ali i sa publikom na tribinama u samoj završnici meča. Ti trenuci mogli su da odluče ishod na terenu, a britanski tabloidi imaju kontroverzno mišljenje o njima.

Tako engleski "Telegraph" u izvještaju meča navodi da je Novak Đoković ismijavao publiku na Vimbldonu, kao da je to jedino što se dogodilo na meču! Po njihovim riječima, Novak Đoković je kriv što je u finišu susreta dobio zvižduke jednog dijela publike, nakon što je odreagovao na ponašanje navijača koji je viknuo "Vamos Rafa" i tako poremetio drugi servis srpskog asa.

Đoković je sarkastično aplaudirao i podigao palac u znak odobravanja navijaču koji ga je poremetio dok je u 12. gemu trećeg seta pokušava da spasi set loptu za Janika Sinera. Publika je na to odgovorila zvižducima, u Novaku je proradio inat i do kraja meča vidjeli smo im pokazuje da je najbolji svih vremena.

Nakon što je uspio da se izvuče iz neugodne situacije Novak Đoković je opsovao - i to se jasno vidjelo na usnama - a publici pokazao da će uplakana napustiti stadion. Njihove suze nisu mogle da ga poremete, kao što nije moglo ni nesportsko ponašanje nekoliko desetina sekundi ranije...

Ali, britanski tabloid to nije vidio niti čuo. Njihov tekst ukazuje da je Đoković bio u centru pažnje skandala u samom finišu, iako je jasno da teniska publika ne treba da se ponaša poput one u Londonu. Da stvari budu još gore, "Telegraph" je u izvještaju sa meča naveo kako je Đoković "izgubio smirenost" i u razgovoru sa sudijom Ričardom Hejgom. Navodi se u tekstu da je "odluka britanskog sudije Ričarda Hejga iznervirala" Novaka Đokovića, nakon što je on "gunđao" u toku poena početkom drugog seta.

