Britanski teniser šokiran sudijskom krađom protiv Novaka Đokovića: "Čudan momenat, kada bi ovo sudili svima"

Britanski teniser Liam Brodi iznenađen je odlukom sudije na Vimbldonu.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković u polufinalu Vimbldona ostao je u šoku kada ga je britanski sudija Ričard Hejg pokrao. U trećem gemu drugog seta je odlučio da pokloni poen Italijanu Janiku Sineru. Razlog za to bio je "bespotreban i glasan krik" koji je srpski igrač ispustio.

To pravilo postoji u tenisu, ali se rijetko kada primjenjuje, tačnije nikada ovako nešto nismo vidjeli na najjačim turnirima. Iznenadio je i Britanca Lijama Brodija. "Nadam se da će Novak da izdrži, to je bila užasna odluka. Ne kažem da nije postojao urlik, ali ako bismo svakog igrača za to kažnjavali, pa sudilo bi se na svakom meču. To se dešava stalno i nikada se ne sudi. Čudan je momenat kada odlučite da sudite tako nešto", napisao je Brodi na Tviteru.

U istom gemu je sudija Hejg opomenuo Novaka zbog prekoračenja vremena za servis. Čuvenih 25 sekundi je prošlo. "Odmah poslije toga sa krikom odluka o prekoračenju vremena. Šta se pobogu dešava", pitao je Lijam. Postavio je isto pitanje koji i navijači Novaka postavljaju. Zbog čega postoje dvostruki aršini za Srbina u odnosu na druge igrače. Da li bi se mečevi teniserki završavali uopšte da se ovo pravilo primjenjuje?

