ĐOKOVIĆ PROTIV ALKARAZA ZA TITULU I PRVO MJESTO! Španac razbio Rusa - čeka nas spektakl na Vimbldonu!

Karlos Alkaraz igraće protiv Novaka Đokovića u finalu Vimbldona. Španac lako pobijedio Danila Medvedeva.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković igraće protiv Karlosa Alkaraza za osmu titulu na Vimbldonu i za prvo mjesto na ATP listi! Srpski igrač je prvi završio posao protiv Janika Sinera, a onda je Španac mnogo lakše nego što se očekivalo pobijedio Danila Medvedeva (Rusija) - 6:3, 6:3, 6:3. Očekivalo se da bi drugi polufinalni duel mogao da donese dramu i spektakl, umjesto toga se Rus nije vidio na terenu.

Španski igrač odigrao je skoro perfektan meč, kao da mu ovo nije prvo polufinale na londonskoj travi. Podatak da je čak šest puta oduzeo servis čovjeku koji je poznat po dominantnom početnom udarcu dovoljno govori. Zbog toga je Alkaraz glavni predvodnik nove generacije koja stiže i zato će vjerovatno još jednom imati simpatije stranih medija i navijača. Bilo je tako i u Parizu kada je progašen za favorita...

Srbin je tu da spriječi smjenu generacija i da dođe 24. grend slem titule svom 35. grend slem finalu. Biće to njihov treći međusobni susret. U prvom je Karlos slavio u Madridu prošle godine poslije tri seta (6:7, 7:5, 7:6), dok je u drugom Novak odnio pobjedu. Bilo je to nedavno u polufinalu Rolan Garosa kada je zbog intenziteta meča, značaja i svih napora koje je morao da uloži Alkaraz dobio grčeve i nije bio u stanju da igra na željenom nivou (6:3, 5:7, 6:1, 6:1). Naglašavao je više puta da će se potruditi da "do toga ne dođe u narednom okršaju sa Novakom". Nije morao mnogo da čeka. Nedjelja, Centralni teren i okršaj Đokovića i Alkaraza za vimbldonski trofej. Uz pehar će pobjedniku pripasti i prvo mjesto na rang-listi...