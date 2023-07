ODRASTAO SAM GLEDAJUĆI NOVAKA - ON JE ZVIJER! Alkaraz pred finale pričao zašto se divi Đokoviću: On ništa ne radi loše

Karlos Alkaraz sada mora da pobijedi tenisera koji, po njegovom mišljenju, nema slabu tačku.

Izvor: Wimbledon.com/Screenshot

Karlos Alkaraz nastavlja veliku borbu za prvo mesto i za grend slem trofeje sa Novakom Đokovićem, a sada će u nedjelju od 15 časova igrati u finalu Vimbldona. Mladi Španac je uz Danila Medvedeva preuzeo ulogu Đokovićevih najvećih rivala, a sada je novinare u Londonu zanimalo šta je Alkarazu značio Novak dok je odrastao.

Mnogi su pretpostavljali da je Alkarazu idol bio Rafael Nadal, ali je on začudio sve kada je naglasio da je zapravo sve vrijeme htio da postane "novi Federer". Što se Đokovića tiče, naravno da ga je gledao i da se sjeća njegovih velikih pobjeda.

"Odrastao sam gledajući njega, naravno. Pobjeđivao je velikane, Rodžera i Rafu kada sam ja bio mlađi. To što je i dalje na ovom nivou i to šta je sve prošao do sada je nevjerovatno. Kao što sam rekao i ranije, on nema slabosti, on je zaista kompletan čovjek, kompletan teniser. On je sjajan. Ništa na terenu ne radi pogrešno. Fizički je zvijer, mentalno je zvijer. Sve je nevjerovatno za njega. Mislim da je miks svega toga ono čemu se najviše divim kod njega", rekao je Alkaraz.

Meč finala Vimbldona između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza trebalo bi da počne oko 15 časova u nedelju, tj. igrači će tada izaći na teren, a sam tenis kreće nekih desetak minuta kasnije kada se zagriju. Biće to njihov četvrti međusobni meč, a do sada Srbin ima dvije pobjede i poraz.

BONUS VIDEO: