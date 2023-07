Sjajna vijest iz Londona! Novak Đoković predvodi reprezentaciju Srbije u Dejvis kupu!

Najbolji teniser svih vremena će ove godine predvoditi Srbiju u Dejvis kupu.

Izvor: MN PRESS

Teniska reprezentacija Srbije će i ove godine igrati završnicu Dejvis kupa, a lider na terenu biće Novak Đoković! Sjajnu vijest za srpski sport najbolji igrač svih vremena potvrdio je nakon meča protiv Janika Sinera, kada je obezbijedio svoje deveto finale na Vimbldonu. Tom prilikom je Đoković istakao da mu je žao što je propustio igranje za reprezentaciju prethodne godine, ali da će sada biti tu!

Praktično, Novak se već "pozvao" u tim selektora Viktora Troickog, kojem će sada biti mnogo lakše da pravi planove za kraj godine. Grupna faza Dejvis kupa za 2023. igra se između 12. i 17. septembra, a timovi koji se plasiraju u nokaut fazu imaće dodatne obaveze između 21. i 26. novembra.

"Igraću ove godine. Radujem se tome. Nisam igrao prošle godine, bilo mi je krivo jer sam se nadao da će momci da prođu grupu u Valensiji, pa da im se pridružim u Malagi. Taj format je ustaljen već nekoliko godina, imali smo tešku grupu prošle godine. Nadam se da ću biti zdrav i da ću biti na raspolaganju. Jeste da je raspored nezgodan, da se igra nedjelju dana poslije finala US opena, ali rekao sam selektoru Viktoru da sam tu i jedva čekam", ispričao je Novak Đoković nakon plasmana u finale Vimbldona.

Podsjećamo, Novak Đoković je u dresu Srbije već osvojio dvije prestižne titule. Davne 2010. godine kao lider zlatne generacije srpskog tenisa stigao je do trofeja u Dejvis kupu, nakon čega se sa kolegama iz nacionalnog tima i selektorom Bogdanom Obradovićem ošišao do glave. Čitavu deceniju kasnije predvodio je Srbiju do trofeja u ATP kupu, tokom prvog izdanja tog takmičenja.

Takođe, Novak je Srbiju predstavljao i na Olimpijskim igrama. U svom prvom učešću 2008. godine u Pekingu osvojio je bronzanu medalju, a u Londonu 2012. i Tokiju 2021. godine je stizao do polufinala i nije uspijevao da dođe do odličja. najslabiji rezultat zabilježio je u Rio de Žaneiru 2016. godine kada je završio takmičenje u drugoj rundi, a treba istaći i da je u Tokiju stigao do polufinala u konkurenciji miks dublova, sa Ninom Stojanović.