"ĐOKOVIĆ TI NEĆE DATI NIŠTA!" - SINEROVA BURNA KONFERENCIJA U LONDONU: Mediji pitali o Novaku, a Janik konačno priznao

Novak Đoković je u polufinalu Vimbldona savladao Janika Sinera i mladom kolegi pokazao da još nije vrijeme za smjenu generacija. Očigledno je italijanski teniser bio frustriran zbog toga jer je razgovor sa medijima otvorio "otrovnim strelicama" ka Novaku Đokoviću, ali je do kraja konferencije morao da spusti loptu. Siner je na kraju priznao da je srpski teniser najbolji na svijetu i da je favorit protiv svih ostalih rivala.

Prije početka turnira Janik Siner je smatrao da je baš on jedan od tenisera koji bi mogli da eliminišu Đokovića sa Vimbldona, ali je nakon polufinalnog meča shvatio kolika je razlika u kvalitetu. Mediji su ga pitali da li bi iko mogao da pobijedi Novaka Đokovića na travi Vimbldona.

"Da vidimo u nedjelju. Ne znam. Zavisi i u kojoj situaciji će se igrati. Očigledno je bio u ovoj situaciji mnogo češće nego što je to slučaj sa njegovim protivnikom. Odigrao je više mečeva na travi od svog protivnika, ali da vidimo... Takođe, to je finale, ima više pritiska i svega ostalog. Da, on je svakako favorit", rekao je mladi teniser o Novaku Đokoviću, koji želi osmu titulu na Vimbldonu i 24. grend slem trofej u karijeri.

Medije je zanimalo i da li je Janik Siner iznenađen servisima Novaka Đokovića, koji djeluje sve dominantnije u tom segmentu igre. "Da, teško ga je čitati. Osjećam da je malo popravio servis. Kada promašuje, ne fali mu mnogo da pogodi. Uvijek je blizu linija, sasvim blizu. Ali ipak sam osjećao da dobro vraćam loptice što je meč više odmicao. Počeo sam da igram bolje. Ali, da, veoma je težak servis za vraćanje, jer ni prvi servis ne odskače visoko. Prilično je ravan, sa malim odskokom. dobar servis, da", zaključio je Italijan.

Na samom kraju konferencije Janik je priznao da mladi teniseri u mečeve sa Novakom Đokovićem ulaze svjesni da je on najbolji teniser na svijetu, da je psihički jači od njih i da im tokom okršaja neće poklanjati poene. To bi, vjerovatno, mogao da bude razlog za ovako surovu dobimanciju najboljeg srpskog sportiste.

"Očigledno znate da igrate protiv najboljeg igrača na svijetu u ovom trenutku, posebno na ovoj podlozi. Ali, kao što sam rekao, ne razmišljam toliko o ovome jer osjećam da vi sami morate da odlučujete na terenu. Ako mislite koliko je veliki vaš protivnik, mučite se. Njegova mentalna strana je veoma jaka, sigurno. Naročito, kao što sam već rekao, on tačno zna kako da odigra važne momente. Neće ti pokloniti ništo. Imao nekoliko lakih udaraca koje sam promašio. Bio sam u taj-brejku, napravio duplu grešku i nekoliko promašaja nadigravanja. Nije mi bilo lako zbog toga", istakao je Siner.

