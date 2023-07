Novinari "tjerali" Alkaraza da hvali Federera! Složio ramenima, pa objasnio svima: Nole je rušio i Rodžera i Rafu!

Karlos Alkaraz je još jednom pokazao koliko poštuje Novaka Đokovića.

Srpski teniser Novak Đoković sastaje se danas sa Karlosom Alkarazom u finalu Vimbldona (od 15 časova na Centralnom terenu), a uprkos "špijunskom skandalu" koji smo vidjeli u toku turnira - dvojica tenisera i te kako imaju poštovanja jedan za drugog. Novak je još davno počeo da hvali Karlitosa i isticao je da je pred njim velika karijera, dok je sa druge strane i mladi teniser iz Mursije uvijek na lijep način govorio o Đokoviću.

Ipak, njegov idol je Rafael Nadal, zemljak uz čije uspjehe je odrastao, a iako je u intervjuima često znao da kaže da su mu "idoli i Đoković i Federer", novinari su Karlitosu pokušavali da stave "riječi u usta" poslije plasmana u finale. Kao da su željeli da čuju nešto o penzionisanoj legendi Vimbldona, međutim Alkaraz je nastavio da hvali Đokovića.

"Svi znamo da si odrastao idolizirajući Rodžera...", glasio je početak pitanja za Karlitosa, a onda je dobio neočekivani nastavak: "Šta tebi predstavlja Novak Đoković? Čemu se diviš kod njega". Nakon ovih riječi, Karlitos je kratko zaćutao, slegao ramenima i odlučio da ne ispravlja novinara na temu idola, da bi potom vrlo učtivo govorio o Đokoviću protiv koga je do sada u karijeri igrao samo dva puta.

"Pa... Odrastao sam gledajući i Novaka, takođe. Mislim, on je pobjeđivao velike igrače kakvi su Rodžer i Rafa i to kada je bio mlad. Gledajući na njega sada, sve ono kroz šta je prošao je nevjerovatno. Kao što sam već rekao, Novak nema nijednu slabost. On je nevjerovatno kompletan teniser, kompletan momak. Ništa pogrešno ne radi na terenu. Fizički je zvijer. Mentalno je zvijer. Sve je potpuno nevjerovatno kod njega. Mislim da je to miks svega kod njega čemu se najviše divim kod Novaka", rekao je vrlo lijepo trenutno najbolji teniser svijeta Karlos Alkaraz.

Podsjetimo, Novak Đoković igra svoje 35. grend slem finale, dok je Karlosu Alkarazu drugo, pošto je lani osvojio US Open. Vrijedi istaći i da Nole igra za svoj peti uzastopni grend slem na Vimbldonu, odnosno osmi u karijeri čime bi izjednačio i rekorde koje je postavio Rodžer Federer.

