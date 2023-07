Ljudi, hajde da konačno odamo priznanje Novaku Đokoviću! Bivši trener Endija Mareja odao počast Srbinu

Bivši trener Endija Mareja reagovao je na negativne tekstove o Novaku Đokoviću.

Izvor: Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković danas od 15 časova igra finale Vimbldona protiv Karlosa Alkaraza i pokušaće da dođe do svog osmog pehara na najvažnijem grend slem turniru. Svi dobro znamo da je Novak u fantastičnoj formi i da je ove sezone već osvojio dva grend slema, ali ne zaustavlja se tu i želi da dođe i do 24. u karijeri, u čemu će pokušati da ga zaustavi 16 godina mlađi Karlitos koji prijeti da postane nova svjetska senzacija.

Ipak, da bi pobijedio Novaka Đokovića, i to na terenu na kom nije izgubio deset godina, i uz to mu prekinuo niz od četiri uzastopna grend slema na Vimbldonu, Karlos Alkaraz će morati da odigra praktično savršen meč. Ni to nije garancija da će pobijediti ako Nole bude skroz inspirisan i koncentrisan.

"Dolazimo do tačke kada Novak čini normalnim sve što smo do samo prije jedne decenije smatrali realnošću za besmrtne. Hajde da učinimo da priznanje koje zaslužuje za svoju žrtvu koju je načinio na terenu i van njega, da bude tako dobar i dalje, bude prepoznato što je moguće šire. Jedan od najvećih u bilo kom sportu u bilo kom životu", poručio je pred finale Mark Peči, nekadašnji trener u timu Endija Mareja, na svom Tviteru.

Podsjetimo, Novak Đoković i Karlos Alkaraz su se do sada sastajali samo dva puta. Prvi susret u Madridu dobio je Karlitos poslije preokreta, dok je Nole slavio u polufinalu Rolan Garosa kada je maestralnom igrom "uništio noge" svog rivala.