REKAO SAM VAM PRIJE DVA MINUTA SVE! Provokacija za Novaka poslije meča: Nemam šta da dodam, objasnio sam već (FOTO)

Novak je pokazao rukom i bilo je očigledno da mu ne prija to što čuje.

Novak Đoković analizirao je svoj poraz od Alkaraza u finalu Vimbldona, a novinari na konferenciji su posebno insistirali da govori o trenutku u kojem je razbio reket. Dogodilo se to poslije ključne sekvence, u kojoj Srbin nije iskoristio brejk-loptu za 2:0 u petom setu, pa je ispustio svoj servis i Španac je to iskoristio da krene ka pobjedi.

"Nema mnogo toga da se priča. To upozoranja sam dobio zbog poteza iz frustracije. Imao sam brejk lopte u drugom gemu petog seta. Da, baš je teško, teških nekoliko poena. On je odigrao nevjerovatno, brejknuo je moj servis i to je bilo dovoljno da osvoji peti set", rekao je Đoković.

Ipak, taj odgovor nije bio dovoljan, pa je bilo onih koji su htjeli da Novak još jednom govori sve i on nije htio da dalje govori o toj situaciji, već je samo pokazao rukom ka novinaru sa kojim je u okviru iste konferencije već pričao o tome. "Bila je to moja frustracija u trenutku. Odgovorio sam vašem kolegi prije dva minuta o tome. Nema šta da se doda na to".

Pogledajte trenutak u kojem je Đoković ispustio živce i set:

Karlos Alkaraz je ostao istrajniji u završnici i kako je i Novak rekao "zasluženo" osvojio svoju drugu grend slem titulu, a prvu na Vimbldonu. Đoković je ostao bez trofeja koji je godinama posjedovao i sedam godina osvajao, a šansu da osvoji 24. grend slem trofej imaće početkom septembra, na US Openu, gdje se vraća poslije nekoliko sezona.