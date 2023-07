VIDiO SAM ŠTA ON RADI, OVO JE BIO MOJ PLAN! Đoković se oglasio o ODLUČUJUĆEM poenu: To je bila moja šansa i promašio sam

Novak Đoković govorio je poslije poraza u finalu Vimbldona o poenu odluke.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković dugo će žaliti zbog propuštene šanse u petom setu finala Vimbldona protiv Karlosa Alkaraza, u kojem je doživio bolan poraz. Imao je Srbin vođstvo 1:0, diktirao je ritam igre, imao je i brejk loptu, šansu da pri vođstvu 40:30 povede 2:0 u gemovima i da krene u marš ka još jednoj pobijedi i tituli... Međutim, taj udarac nije bio dobar, a loptica je stala u mreži. Đoković je potom izgubio naredni servis-gem, Alkaraz je poveo 2:1, a Srbin je toliko znao da je gotovo da je razbio reket o konstrukciju mreže. Poslije meča, govorio je o tom promašaju.

"Osjetio sam da se 'momentum' prebacio na moju stranu. To je bila moja šansa. To je bila moja prilika. Ta brejk-lopta, nisam odigrao stvarno dobar poen, pokušao sam da se namjestim za drajv volej. Bilo je veoma, veoma vjetrovito, a taj vjetar je odveo lopticu na čudno mjesto, gdje nisam mogao da je udarim snažno. Morao sam da udarim drajv volej, dok sam padao unazad. Vidio sam perfektno da on trči na suprotnu stranu. Htio sam da ga tim udarcem uhvatim na pogrešnoj nozi i promašio sam. Poslije toga je napravio brejk u sljedećem gemu i to je bilo dovoljno da zadrži servis do kraja", rekao je Đoković na konferenciji za novinare.

"Žalim, jer sam imao svoje prilike. Mislim da sam mogao da završim bolje i taj-brejk u drugom setu. Ipak, odajem njemu priznanje zbog borbenosti i zbog toga što je pokazao neke nevjerovatne defanzivne sposobnosti, demonstrirao je pasing udarce koji su mu doneli brejk u petom setu. Bez ikakve dileme, zasluženo je danas pobijedio", dodao je Novak.

BONUS VIDEO: