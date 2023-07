Šta je Novak rekao za mene!? Alkaraz ostao u šoku zbog Đokovićevih riječi: To je skroz ludo!

Novak Đoković je sipao komplimente na račun Karlosa Alkaraza i oduševio je i njega.

Srpski teniser Novak Đoković nije uspio da dođe do osmog Vimbldona u karijeri pošto je predvodnik nove generacije tenisa Karlos Alkaraz slavio (3:2) u spektakularnom finalu. Đoković je to viteški primio, sipao je pohvale na račun svog novog rivala, pa je tako između ostalog rekao da "takvog igrača nikada nije vidio", kao i da se slaže sa ocjenom da je Karlitos zapravo mješavina trojice najboljih svih vremena.

Ove riječi novinari su prenijeli i Karlitosu na konferenciji za medije, a koliko je u pitanju dobar momak najbolje govori njegova iskrena reakcija kada se postidio poput djeteta, zacrvenio i nasmijao. Oduševljen je bio komplimentom i samo je nastavio da "raste" zbog zdravog načina na koji je Nole pričao o njemu.

N : Novaka su pitali da opiše tvoje najveće kvalitete. Rekao je da imaš malo od njega, malo od Rodžera Federera i malo od Rafaela Nadala.

: Novaka su pitali da opiše tvoje najveće kvalitete. Rekao je da imaš malo od njega, malo od Rodžera Federera i malo od Rafaela Nadala. A : (smijeh)

: (smijeh) N : Htio sam da pitam kakva je tvoja reakcija na to, a mislim da si nam sada to otkrio. Takođe, kako bi opisao ti sebe kao igrača? Šta misliš da su tvoji najveći kvaliteti?

: Htio sam da pitam kakva je tvoja reakcija na to, a mislim da si nam sada to otkrio. Takođe, kako bi opisao ti sebe kao igrača? Šta misliš da su tvoji najveći kvaliteti? A: To što je Novak rekao je skroz ludo, najiskrenijje. Ali ja sebe smatram kompletnim teniserom. Mislim da imam dobre udarce, fizičku snagu, mentalnu snagu da se borim sa ovakvim situacijama. Ne znam. Vjerovatno je u pravu. Ali ne želim da razmišljam o tome. Želim da mislim da sam samo Karlos Alkaraz, ali da, vjerovatno imam dijelove igre svakog od fantastičnih igrača.

Podsjetimo, Karlos Alkaraz ima samo 20 godina i već je osvojio dva grend slema, pa se čini da je tenis konačno dobio dostojnog igrača da naslijedi Novaka Đokovića, Rodžera Federera i Rafaela Nadala koji su obilježili veliku tenisku epohu. Ipak, Nole će i te kako biti dio nje, pošto ne planira tek tako da se odrekne trona.

"Ljudi su pričali o prošlosti da je njegova igra ima nekih izostanaka u igri u odnosu na mene, Rafu i Rodžera. On ima svega pomalo od nas trojice. On ima taj mentalitet španskog bika kao što je Rafa imao. Od mene ima bekhend slajs, sposobnost adaptacije... Rodžer i Rafa imaju svoje snage i slabosti, ali je Karlos kompletan igrač. Adaptira se dobro i to je ključ za uspješnu karijeru na svim podlogama", kazao je inače Novak Đoković o svom nasljedniku.

