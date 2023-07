Bundesliga se oglasila: Izbacite ih iz Lige šampiona! Skandal trese elitno takmičenje - "Varali su, nije fer!"

Direktor Bundeslige Frank Boman se oglasio i istakao da je jedino pravedno da se ekipa Kolštada izbaci iz lige.

Izvor: Profimedia

Zakuvava se situacija u Ligi šampiona. Sada se oglasio direktor Bundeslige Frank Boman i tražio da se jedan klub izbaci iz takmičenja. Boman je govorio o norveškom Kolštadu koji se našao u jako velikim finansijskim problemima. Norveški tim je ozvaničio veliki broj zvučnih pojačanja, a onda su shvatili da nemaju novca da ih plate.

Javno su se oglasili i priznali da su u finansijskim problemima, a Boman je istakao da to nije fer konkurencija. "Ovo je nelojalna konkurencija i to nije u redu prema Flensburgu, Kilu i drugim timovima koji su tražili specijalnu pozivnicu za Ligu šampiona. Ukoliko klub ne ispoštuje ugovore u potpunosti morate ih izbaciti iz Lige šampiona", istakao je on.

Jedan igrač je već napustio klub sa sjevera Evrope i to Janus Dadi Smarason, reprezentativac Islanda, a predsjednik EHF-a Mihael Verder je istakao da je saznao za probleme Kolštada tek prije dvije nedjelje. Navodno je Kolštad izdao uvjerenja da je finansijski u odličnom stanju, a kada su objavljeni kao novi učesnici Lige šampiona u javnost su krenule da cure informacije o problemima.

Naravno da se povodom ove situacije oglasio i sportski direktor Elveruma Nils Kristijan Mire. Tim koji je prošle godine predstavljao Norvešku u Ligi šampiona sada je dio grupne faze Lige Evrope jer su u plejofu izgubili titulu prvaka države upravo od Kolštada. Nakon toga su ih napustili najbolji igrači poput Uroša Borzaša koji je pojačao Pelister iz Bitolja. "Nema dileme, oni su potrošili novac koji nisu imali i tako su postali šampioni", jasan je bio prvi čovjek sportskog sektora Elveruma.

Na kraju su najbolji igrači Kolštada javno izašli i istakli da su pristali na smanjenje plata od 30 odsto za sezonu 2023/24 i da vjeruju u projekat koji je počet u Trondhajmu. Nijemci i Elverum se trude da ih ipak izbace iz Lige šampiona, a kako je ostalo nekoliko mjeseci do početka nove evro sezone, pratićemo pomno razvoj situacije.

