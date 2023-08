"TAMA ME JE PROGUTALA, NISAM MOGAO DA DIŠEM!" Potresna ispovijest Novakovog rivala: Pao sam u ponor!

Sve više profesionalnih sportista govori o svom mentalnom zdravlju, a sada se oglasio Mateo Beretini i istakao koliko je imao problema.

Izvor: Profimedia

"Osjetio sam previše mentalnih i psihičkih rascjepa... Tamu koja izgleda beskrajno, koja te guta. Umjesto da stojim mirno i udahnem, sebe sam gurao u ponor. Pokušao sam da pronađem sebe, ali mi tama nije dala prostora za to", rekao je u potresnom intervjuu Mateo Beretini.

Finalista Vimbldona iz 2021. godine je odmah poslije najvećeg usjpeha u karijeri i poraza u finalu od Novaka Đokovića drastično pao u formi, a bilo mu je jako teško da sebi i drugima prizna da je ranjiv i da mu nešto nije po mjeri.

"Srećom ima mnogo ljudi koji me vole, onih koji me ne cijene samo zbog sportskog uspjeha. Ali u tim danima sam se osjećao dezorijentisano, nisam bio komforan. Djelovalo je nefer da se žalim. Morao sam da progutam mnogo toga. Bio sam blokiran tijelom koje me je boljelo, a pokušavao sam da reagujem svom snagom i platio sam najveću cijenu. Nedostajalo mi je da osjetim solidarnost, bojlelo me je što sam osjetljiv", rekao je Beretini.

Društvene mreže i konstantno prisustvo na njima nije pomoglo. Nije želio italijanski teniser da se povuče i da prizna da mu negativni komentari smetaju.

"Uvijek sam imao odnos sa ljudima na društvenim mrežama, kao i cijela moja generacija bio sam u tome. Da se udaljim od toga jer neko piše ružno o meni djelovalo mi je kao slabost. Nisam želio da se povučem, ali sada shvatam da sam se kao Don Kihot borio sa vjetrenjačama i to me je skoro potpuno ugasilo. Primijetio sam da mi se raspoloženje mijenja u odnosu na to kako ljudi pišu o meni", naglasio je on, ali je srećom sada dobro: "Da kucnem u drvo, rekao bih da sam dobro. Problem sa ovim sportom je cijeli sistem i konstantne proene. Mijenja se podloga na kojoj se igra, vremenska zona, klima..."

