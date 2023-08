Milorad Čavić ostao bez 125.000 evra zbog dvije bizarne greške - ovo su detalji!

Milorad Čavić ostao je bez 125.000 evra zbog administrativnih grešaka u Plivačkom savezu Srbije...

Milorad Čavić ostao je bez 125.000 evra zbog dvije administrativne greške Plivačkog saveza Srbije. Do toga je došlo 2008. godine i srpski plivač pokušava na sudu da dođe do spomenutog novca, prenosi "Sport klub". Otkriveno je i šta je tačno razlog i kako je ostao bez ogromne svote novca.

Pravilnik kaže sljedeće. U Uredbi o nacionalnim priznanjima, tačnije u članu 13 stoji da zahtjev za dodjelu nacionalnog sportskog priznanja, odnosno novčane nagrade Ministastvu omladine i sporta podnosi nadležni međunarodni sportski savez u roku od 30 dana od ostvarivanja relevantnog sportskog rezultata. Milorad je na Evropskom prvenstvu 2008. godine osvojio zlato na 100 delfin za koje je trebalo da dobije 30.000 evra i srebro na 50 delfin, vrijedno 22.500 evra. Zbog toga što je rukovodstvo Plivačkog saveza Srbije zakasnilo da podnese dokumentaciju, Čavić je ostao bez tačno 52.500 evra.

Preko suda je tražio taj novac, ali je PSS stalnim odlaganjima doveo slučaj do zastarivanja i sada taj dio ne može da naplati. Druga greška je do sada Milorada koštala oko 73.000 evra i pokušaće preko suda, u novom sporu sa PSS da dođe do tog novca. Ročište je zakazano za 8. novembar ove godine. Dakle, ukupno gledano ostao je bez 125.000 evra zbog dvije administrativne greške. Jednu će pokušati da ispravi.

