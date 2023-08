Novak ostavio "suvenir" Monfisu na majici! Oglasio se Francuz koji ima najgori skor protiv Đokovića

Gael Monfis poražen je u trećem kolu na turniru u Sinsinatiju od drugog reketa svijeta Novaka Đokovića, a srpski teniser ostavio mu je "suvenir" na majici.

Francuski teniser Gael Monfis poražen je u trećem kolu turnira u Sinsinatiju od Novaka Đokovića rezultatom 6:3, 6:2. Opirao se Francuz neko vrijeme, ali nije imao rješenje protiv drugog reketa svijeta, pa se poslije 68 minuta borbe "slomio" i završio svoje takmičenje. Ponovo je Novak matirao Monfisa i upisao svoju 19. pobjedu protiv Gaela.

Zanimljivom porukom na društvenim mrežama Monfis se oprostio od turnira u Sinsinatiju i najavio povratak na teren na sljedećem mastersu na US Openu: "Možda to nije bila partija kojoj sam se nadao protiv najboljeg (Novaka Đokovića), ali mi je ipak čast i zadovoljstvo suočiti se sa njim. Ipak, bila je to pozitivna sedmica. Odmaraću se da bih bio na vrhu na US Openu. Hvala vam puno na vašoj nevjerovatnoj podršci", napisao je na svom Tviter nalogu Monfis.

Sledeći put Gael mora da spremi bolju taktiku protiv Srbina, pogotovo ako se budu sastali na poslednjem ovogodišnjem grend slemu US Open, koji je na programu od 28. avgusta. Po završetku meča, Novak se našalio sa svojim rivalom, pa mu je na majici uz autogram napisao: "Žao mi je, ali mi nije žao" i dodao smajli, kao i broj #19 što označava broj Novakovih pobjeda protiv njega.

Ce n’était peut-être pas le match que j’espérais contre le GOAT, mais c’est toujours un honneur et un plaisir d’affronter@DjokerNole. Malgré tout, ça reste une semaine positive. Je vais me reposer pour être au top à l’US Open. Merci mille fois pour votre soutien incroyablepic.twitter.com/kszEVy1izA — Gael Monfils (@Gael_Monfils)August 18, 2023

