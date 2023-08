"GRAN PRI BANJALUKA": Poljak i Ukrajinka slavili na jezeru Manjača (FOTO)

Sjajna staza, prelijep lokalitet, žestoka konkurencija, te više od 100 takmičara u brdskom biciklizmu poslali su lijepu sliku sa ove trke koja je godinama član prve UCI kategorije.

Poljski biciklista Bartolomej Vavak i Ukrajinka Jana Belomoina pobjednici su “Gran prija Banjaluka” koji je danas održan na jezeru Manjača.

Vavak, inače član tima “KTM Factory MTB” opravdao je ulogu favorita, jer je bio i najbolje rangirani takmičar na UCI listi.

Ipak, priznaje da je bilo teško savladati sve prepreke staze koja je imala osam krugova, odnosno nešto manje od 35 kilometara. Savladao ih je za 1:18,13 časova, 1,09 minuta brže od Italijana Filipa Fontane, dok je dodatnih devet sekundi zakasnio Oleksandr Hudima iz Ukrajine.

„Iz mog ugla bila je ovo vrlo teška trka. Na početku sam provjeravao ko će mi biti najveća konkurencija. Bio je to Filipo Fontana koji me pratio sve vrijeme. Borili smo se do kraja, a u finišu sam uspio da zadržim dovoljno snage i malo mu odmaknem. Bila je ovo sjajna trka za mene“, rekao je Vavak.

Kod dama u kategoriji elit viđena je još veća borba jer je Belomoina ostavila iza sebe drugoplasiranu Tereziju Švenk iz Njemačke tridesetak sekundi, dok je treće mjesto zauzela Poljakinja Aleksandra Podgorska sa minut i 14 sekundi zaostatka.

„Bila je ovo veoma naporna trka. Odmah na početku sam se odvojila i kasnije pokušavala da održim brzinu. Trka je bila duga, imali smo sedam krugova. Kontrolisala sam tempo, veoma sam srećna ovom pobjedom do koje nisam došla nimalo lako“, rekla je članica tima “KMC mountainbike Racing”.

Prvi čovjek BK Samit iz Banjaluke Nikola Soković zadovoljan je kako je prošla trka i ponosan što je održana ukupno 13. put i to nakon jedne godine pauze.

„Sve je prošlo u najboljem redu i sa te strane moram da budem zadovoljan. Trku organizuje mala ekipa ljudi koji su dali sve od sebe da ispadne ovako kako je ispalo. Okupili smo neke od najboljih brdskih biciklista svijeta u discipline XCO C1 i siguran sam da ova trka ima perspektivu da bude još masovnija i za nijenasu jača nego do sada. Ovom prilikom bih se zahvalio svima koji su pomogli“, rekao je Soković.

Direktor Biciklističkog saveza Republike Srpske Vladimir Kuvalja ponosan je na trku koja je prvi put održana sada već davne 2010. godine.

-"Mnogo puta smo pokazali da umijemo da organizujemo trke najviše UCI kategorije. Imamo znanje i kapacitet za tako nešto, a resursi saveza uvijek će biti dostupni i pružaćemo podršku ovakvim događajima", rekao je Kuvalja.

“Gran pri Banjaluka” ove godine je dio projekta „3GP“, pa bi sutra trebalo da bude održana trka na Kozari, a u nedjelju u Bihaću.

Osim kategorije elit, održana je i juniorska trka, a najviše uspjeha imali su takmišari iz Slovačke Matej Švonava i Dorota Vojtiškova.