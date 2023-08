TRI ŠOKANTNE ELIMINACIJE NA US OPENU! Sve ide na ruku Đokoviću, otvara mu se "livada" do finala!

Ovako sada izgleda pogled na Novakog dio žrijeba na US Openu gde juri četvrtu titulu, prvu još od 2018. godine.

Novak Đoković lako se plasirao u drugo kolo US Opena pošto je za 95 minuta igre savladao Aleksandra Milera iz Francuske (6:0, 6:2, 6:3) koji mu prosto nije dorastao na tvrdoj podlozi. Đokovića nije poremetilo ni to što je meč kasnio usljed dužeg zadržavanja Koko Gof na terenu i svečane ceremonije koja je vrlo važna za US Open (50 godina od izjednačavanja nagrada u muškom i ženskom dijelu žrijeba), ali nešto ipak jeste Noletove rivale.