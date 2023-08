ZBOG TOGA MI JOŠ NISU PRIJETILI OVDJE, ALI... Novak se sjetio da su Nadal i Federer jedini "digli frku"!

Novak Đoković se zabavljao na US Openu i poslije dugo godina je imitirao svoje kolege, što nije činio još od kada su Nadal i Federer "digli nos".

Izvor: Eurosport/Screenshot

Novak Đoković plasirao se u drugo kolo US Opena pošto je bez ikakvih problema savladao Aleksandra Milera iz Francuske za samo 95 minuta tenisa. Čini se da je najveći problem za Noleta na ovom meču bilo to što je morao da čeka do 23 časa po lokalnom vremenu, iako je trebalo dosta ranije da izađe na teren, pa je zato "ekspresno" završio susret protiv Francuza i potom još brže okončao i svoje medijske obaveze na "Artur Ešu".

Nekadašnji teniser Bred Gilbert zato je i brzo obavio intervju na terenu najvećeg stadiona na US Openu, pošto je i malobrojna publika koja je ostala krenula "na izlaz".

"Prvi set sam vrlo brzo odigrao, startovali smo posebno kasno zbog mečeva koji su trajali dugo. Bez obzira na sve, ja sam bio uzbuđen što sam igrao pred vama, to je veliko zadovoljstvo, uvijek volim da igram na stadionu Artur Eš. Skoro je jedan sat ujutru i to posebno cijenim. Vidim i djecu koja su tu, koja su možda i spavala ovdje, ali to je lijepo što su ostali tu", nasmijao se Novak Đoković.

Na informaciju da je Novak Đoković izjednačio rekord Rodžera Federera po broju dobijenih prvih mečeva na US Openu, Nole se samo osmjehnuo, a potom je upitan da prokomentariše svoje imitacije koje su prethodnih dana ponovo privukle pažnju pošto ih nije izvodio dugo, neki će reći i predugo...

"Zaista nisam dugo imitirao nikoga, ovdje sam prvi put to radio možda 2006. godine i odgovor je bio dobar. Odgovor publike, ali ne i od tenisera", kazao je Đoković misleći naravno na to da su mu Nadal i Federer zamjerili što je i njih imitirao, dok ovoga puta nisu oni bili u fokusu nego Šarapova, Mekinro, Kirjos i Ivanišević: "Niko mi još nije prijetio od tenisera u svlačionici zbog onoga što sam uradio, još pokušavam neke da skinem, poput tebe Bred, ali nisam uspio tebe!".

Novak Đoković će u drugom kolu igrati protiv Bernabe Zapate Miraljesa koga je opisao kao "specijalistom za šljaku" koji se dobro snalazi i na betonu, tako da očekuje da to bude još jedan naporan meč za njega na US Openu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!