Detalj koji mnogi nisu primijetili! Novak skinuo majicu, a nedostaju dvije stvari! (FOTO)

Novak Đoković je na US Openu pokazao da više ne nosi amajlije oko vrata, ali ni "uređaj" koji je koristio na Vimbldonu.

Novak Đoković maestralno je odigrao u prvom kolu US Opena protiv Aleksandra Milera iz Francuske i lako je došao do pobjede (6:0, 6:2, 6:3) za samo 95 minuta, čime se i definitivno vraća na prvo mjesto ATP liste. Nole je odigrao motivisano možda i zbog toga što su ga organizatori US Opena natjerali da čeka, pa mu je tako za osvajanje prvog seta bilo potrebno - vjerovali ili ne - samo 23 minuta!