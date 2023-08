Do kada Novak ostaje na prvom mjestu? Jedno je sigurno - evo šta sve Đokoviću treba da bi se zadržao na vrhu

Novak Đoković matematički ne može da izgubi prvo mjesto do 25. septembra, ali bi to moglo da se produži...

Izvor: Profimedia

Novak Đoković (36) demonstrirao je silu na startu US opena. Lako i ubjedljivo pobijedio je Aleksandra Milera (Francuska) - 6:0, 6:2, 6:3. Za samo 135 minuta prošao je u drugo kolo turnira i tako obezbijedio povratak na prvo mesto ATP liste. Jedan trijumf bio mu je dovoljan da prestigne Karlosa Alkaraza (Španija) koji je branilac titule u Njujorku, pa je tako pred start turnira ostao bez 2.000 bodova.

Ujedno ovo znači da Novak ne može da izgubi prvo mjesto do 25. septembra čak i ako izgubi od Španca Bernabe Zapate Miraljesa u drugoj rundi. S obzirom da su šanse za to male, jasno je da bi Srbin mogao da se zadrži na tronu mnogo duže od spomenutog 25. septembra. Ako osvoji turnir imao bi 11.795 bodova, dok bi Alkarazu titula donijela 9.815 poena.

Dakle, Novak će najmanje biti na vrhu 391 nedjelju i to ako se dogodi čudo u srijedu u drugom kolu, a ukoliko stvari budu išle po planu mogao bi da pređe i 400 nedjelja na tronu. Već je rekorder po broju nedjelja na vrhu i to bi mogao samo dodatno da uveća. Na ruku mu ide i to što su se dogodile tri iznenađujuće eliminacije koje mu otvaraju dodatno put do finala, najveća je svakako ispadanje Holgera Runea (Danska), četvrtog tenisera svijeta. U završnom dijelu sezone, poslije US opena, Novak brani 2.875 bodova, a Alkaraz samo 360.

