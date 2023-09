Đoković otvorio dušu poslije maratona: Želim samo jedno

Novak Đoković dao je izjavu na terenu posle pobede protiv Lasla Đerea.

Izvor: Printscreen/Eurosport

Novak Đoković uspio je da napravi veliki preokret i da se od 0:2 u setovima vrati i pobijedi sunarodnika Lasla Đerea u trećem kolu US opena - 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3. Tek je u trećem setu počeo da igra i da se vraća u meč u kom je bio blizu eliminacjie.

Kada je sve konačno bilo gotovo stao je pred kamere i pričao sa Bredom Gilbertom. Prvo se obratio publici. "Nevjerovatno. Skoro je dva ujutru, mnogo ljudi ostalo je an tribinama i hvala im na tome. Podržavali su obojicu, nadam se da ste uživali, ja nisam. Posebno u prva dva seta. Jedan od najtežih mečeva ove sezone. Jedan od najboljih mečeva koji sam igrao sigurno", počeo je Đoković.

Poslije izgubljenog drugog seta napustio je teren, otišao u svlačionicu, pa je uslijedilo pitanje šta je tamo radio. "Ne mogu da lažem, pričao sam sa ogledalom, smijao sam se sebi, razmišljao sam šta treba da uradim. Morao sam da natjeram sebe da se podignem, da vjerujem. Dešavalo mi se ovo i ranije u karijeri. U nekim slučajevima nije uspjelo, sada jeste", aludirao je Novak na to da je osmi put u karijeri uspio da se vrati od 0:2 u setovima.

Pohvalio je igru sunarodnika Đerea. "Ako je bio umoran, nije to pokazivao na terenu u petom setu. Igrao je bolje u petom nego u trećem i četvrtom. Nije odustajao ni sa brejkom zaostatka, uslovi su malo drugčaiji u ovim uslovima, sporiji su, loptica niže odskače. Bilo mi je teško da nađem rješenje. On je odlično servirao, forhend, bekhend, sve je radio kako treba. U trećem setu sam se vratio i hvala vam na podršci i što ste mi vjerovali. Čim sam tada napravio brejk, shvatio sam da imam šansu i da treba da nastavim, da budem agresivniji. Njegova igra malo je pala, bilo je neizvjesno do samog kraja."

Naredni rival biće mu Borna Gojo (Hrvatska). "Znam sa kim igram, ali me nije briga. Sada samo želim da spavam, da se opustim i naspavam. I da oporavim ovo tijelo od 36 godina", završio je Đoković davanje izjava sa povišenim tonom i osmijehom.