"Došao u ameriku, a tamo kao u zatvoru!" Postao legenda, obožava Putina i ne voli SAD!

Jedan od najboljih hokejaša u istoriji Aleksandar Ovečkin mogao bi da napravi haos svojom izjavom.

Izvor: Profimedia

Jedan od najboljih ruskih sportista, iskusni hokejaš Aleksandar Ovečkin (37) već godinama spada u sam svjetski hokejaški krem. I dok mnogi zaljubljenici u ovaj sport smatraju da je američka NHL izgubila svoju draž jer sada previše zavisi od igrača iz Kanade i Rusije, ima onih koji fanatično prate svaki potez legendarnog ruskog sportiste, jednog od najboljih u istoriji hokeja. A on, mora se to reći, baš i ne voli Ameriku u kojoj igra gotovo dvije decenije!

Ovečkin, koji je veliki poštovalac ruskog predsjednika Vladimira Putina, ispričao je kako je protekla njegova adaptacija u Sjedinjenim Državama 2005. nakon što je potpisao ugovor sa Kepitalsima. Stigao je nakon što je kao prvi pik izabran na draftu, ali je sam dolazak bio daleko od idealnog...

"Dođem, smjestili su me u hotel. U podrum. Ne u normalnu prostoriju, nego u podrum sa malim prozorčićem, kao u zatvoru. Dvije sedmice pre trening kampa, kada stiže cijela ekipa. Ne znam engleski, ne gledam TV... Nije bilo iPada ranije, nije bilo ničega. I pomislim 'Zašto sam uopšte došao ovde?' Da li je to poenta? Prve dvije sedmice su svakako bile teške. Generalni direktor me je odveo kod sebe, ali ja ne znam engleski. Kako komunicirati?", prisjetio se Ovečkin.

Ipak, Aleksandar se dobro snašao kada je počeo da se igra hokej - postao je jedan od najboljih u istoriji NHL lige i jedna od glavnih tema u hokeju na ledu je da li bi do kraja karijere mogao da obori Vejna Greckog koji je aktuelni lider na listi strijelaca. Uz to, Ovečkin je 2018. godine sa Vašingtonom osvojio Stenli kup, a broj individualnih priznanja koje je prigrabio tokom više od dvije decenije karijere je impresivan.