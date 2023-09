ŽRK Borac dočekuje Crvenu zvezdu! "Osice" najavile i evropski dvomeč - oba duela sa Juventom u Slovačkoj

Direktor i igračice banjalučkog kluba obratile su se predstavnicima medija.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Rukometašice Borca odmjeriće u utorak, 5. septembra (19.00) u dvorani Borik, snage sa beogradskom Crvenom zvezdom u jednoj od kontrolnih utakmica pred start nove takmičarske sezone.

Beogradsku ekipu sa klupe predvodi nekadašnji selektor ženske reprezentacije Srbije Saša Bošković, pod čijom komandom su "orlice" 2013. godine na Svjetskom prvenstvu pred domaćom publikom stigle do srebra. Pod njegovim vođstvom, crveno-bijele "pucaju" na titulu, ulaz u Borik je besplatan, tako da se očekuje veoma zanimljiv meč.

"Saša Bošković je dugo godina je bio na klupi Bekamenta, a taj čovjek kao trener je ostvaren, gdje on dođe, ide se na titulu. Prije par dana su osvojili međunarodni turnir u Skoplju, gdje smo mi prošle godine bili četvrti, on je tad osvojio sa Bekamentom, a ovog puta sa Crvenom zvezdom. Čestitam upravi dvorane i svim radnicima na trudu, da se sutra predstavimo u najboljem svjetlu, da to bude na visokom nivou, da sve sija", rekao je direktor ŽRK Borac Darko Savić u najavi utakmice.

Operativac banjalučkog kluba podvukao je da je igrački kadar u odnosu na prošlu sezonu znatno izmijenjen.

"Božana Ćutković se udala, preselila se u Šipovo, tako da je ona napustila ekipu. Takođe, ekipu su iz raznih razloga napustile Ružica Šikić, Jovana Kodžoman i Dragana Vukosavljević. U ekipu je kao pojačanje stigla Darjana Vukliš, koja je sigurno najbolji golman u ligi BiH. Vratila se nakon dvije godine, bila je član one ekipe koja je osvojila titulu, i nadam se da će nam njen povratak ponovo dati vjetar u leđa. Nismo htjeli da dovodimo igračice iz inostranstva, gledali smo da se pojačamo djevojkama koje su budućnost bh. rukometa, tako da smo iz juniorske reprezentacije BiH doveli Emu Majkić, igračicu Knežopoljke, Azru Letić iz Izviđača i Jovanu Babić iz Mire. Sa ta četiri pojačanja smatram da smo popunili ekipu, na svakoj poziciji imamo po najmanje dva igrača i nadam se da ćemo kroz utakmice koje nam dolaze djevojke da se uigraju i da pokažu svoj raskošni talenat."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Nakon okršaja sa Crvenom zvezdom, pred timovima "osica" su dva turnira.

"Jedan turnir se igra u Gornjem Vakufu, gdje će osim nas i domaće Sloge, igrati Izviđač i Ilidža. Taj turnir se igra u nedjelju, 10. septembra, a Borac 2, koji je šampion Republike Srpske, učestvovaće na dvodnevnom međunarodnom turniru u Tešnju, gdje će imati priliku da odmjeri snage sa ekipama iz Slovenije, Hrvatske, BiH i Crne Gore. Nakon toga, nažalost, nećemo imati priliku da treniramo u našoj dvorani Borik, a nadam se da ćemo uspjeti da dobijemo neke zamjenske termine."

Za dvadesetak dana Borčeve rukometašice će u drugom kolu Evropskog kupa odmjeriti snage sa Juventom Mihalovce, predstavnikom Slovačke.

Oba meča, prema riječima direktora Borca, biće igrana u Slovačkoj.

"Ekipa Juvente Mihalovce je jedna od najboljih slovačkih ekipa, kao i evropskih. Radi se o prošlosezonskim polufinalistima Kupa EHF. Morali smo da prihvatimo da obje utakmice igramo u Slovačkoj. Jednostavno, mi nemamo uslova za domaću utakmicu. Do tog dvomeča, mi čak nemamo ni redovne treninge, a protivnik je u vrhu evropskog rukometa. Igraćemo tamo, uvijek sam bio protivnik toga, ali ove godine smo prinuđeni. Oni su prihvatili naše finansijske uslove, tako da će oni snositi sve troškove, a to je za nas ušteda od 20.000 maraka, kojima nismo mogli da se izložimo a da nismo u mogućnosti da pružimo sav svoj sportski maksimum. Ako nemate priliku da trenirate i ako se taj trening odvija u parku, ne znam šta mi ovdje radimo i čime treba da se bavimo", rekao je Savić, govoreći o detaljima dalekog puta.

"Putujemo u Slovačku u petak, 22. septembra, rano ujutro. Stižemo tamo u popodnevnim časovima, mjesto je od Banjaluke udaljeno 800 kilometara, nije blizu. Igramo prvu utakmicu u subotu, 23. septembra, od 16.00 časova, a druga utakmica je u nedjelju od 11.30 časova, nakon čega se odmah vraćamo kući. Djevojke se školuju, neke rade u ponedjeljak, tako da moramo odmah da se vraćamo."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

"RK BORAC M:TEL I ŽRK BORAC KAO BRAT I SESTRA!"

RK Borac m:tel i ŽRK Borac pokrenuli su ovog ljeta prodaju zajedničke sezonske karte koja važi za sve mečeve, o čemu je Savić govorio pred banjalučkim novinarima.

"Godišnja karta košta 99 KM, a uz nju svaki kupac dobije dres sa brojem koji izabere. Želimo da stvorimo jedan širi sloj navijača koji bi redovno dolazili na utakmice RK Borac m:tel i ŽRK Borac. Što se tiče brendiranja, imaćemo iste dresove sa različitim reklamama i na taj način želimo svima da pokažemo da smo ponosni na tu saradnju između dva kluba. Bez obzira na to ko je na vodećim mjestima u klubovima, mislim da tako treba da se radi i da muški i ženski rukometni klub Borac treba da budu kao brat i sestra, da sve akcije radimo zajedno, na ponos grada, navijača i svih onih koji vole rukomet. Poznavajući situaciju u BiH i regiji, mislim da smo jedina dva kluba koja sarađuju na takav način i da grade jedan tako lijep odnos i smatram da to svi treba da podržimo kupovinom ove ulaznice."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Kapitensku traku u nadolazećoj sezoni nosiće Helena Ćurić, kojoj će ovo biti peta godina među igračicama u crveno-plavim dresovima.

"Nadamo se dobroj igri protiv Crvene zvezde, mi ćemo se potruditi da im što bolje pariramo iako su dobra ekipa. Nakon toga slijedi pripremni turnir, a naš cilj je da svaki put budemo bolje plasirani nego što je to bio slučaj prethodne sezone. Što se tiče uloge kapitena Borca, to je čast, ali isto tako i velika obaveza da stojite ispred ekipe i zahvalila bih se ekipi što je meni povjerila traku."

Mnogo se u sezoni očekuje od Lane Lončar, koja se oporavila od teške povrede koljena i sada je u potpunosti na raspolaganju treneru Nikoli Bijeliću.

"Iza mene je težak period, propustila sam skoro čitabe dvije sezone. Sad sam potpuno fokusirana na novu sezonu, trudim se da to ostane iza mene. Nastojim da svaki trening i utakmicu iskoristim da se uigram sa ekipom i da se vratim u ritam koji me je krasio prije povrede. Nadam se da će me ove godine poslužiti sreća. Prošlih sezona smo imali puno povreda, od ove sezone smo dobili kondicionog trenera sa kojim smo radili mjesec dana taj period koji je za sportiste najteži i fizički i psihički. Za razliku od prošlih sezona, ovog puta je taj period prošao jako dobro, izašli smo iz tog perioda bez nekih većih problema."

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Veoma važan šraf u igri Borca u narednoj sezoni biće Milana Railić, koja je "prerasla" omladinski rukomet i spremna je za sve izazove koje nosi naredna sezona.

"Pripreme su protekle odlično, na utakmici protiv Krivaje smo vidjeli da smo u formi, da može da se trči i veoma smo zadovoljni. Sutrašnji rival, Crvena zvezda, veoma je kvalitetan a mi ćemo se potruditi da gledaocima koji dođu prikažemo što bolju i zanimljiviju utakmicu", istakla je Railić.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

"GRAD POD HITNO DA RIJEŠI TAJ PROBLEM!"

Direktor banjalučkog kluba osvrnuo se i na činjenicu da sportska dvorana u banjalučkom naselju Lauš nije dostupna sportistima, iako je, kako kaže, davno trebalo da bude.

"Banjalučka gradska uprava još uvijek nije riješila problem dvorane na Laušu. Mi smo očekivali, u ovakvim nekim situacijama, kad se održava Sajam knjige, da ta dvorana bude na raspolaganju. Jednostavno, kad je vrhunski sport u pitanju, dvije sedmice trenirati negdje drugo, to je nemoguće. Svake godine pred početak sezone dvije sedmice smo mi izbjeglice. Nadali smo se da će Gradska uprava riješiti ovaj problem za ovu godinu tako što će dvorana na Laušu dobiti funkciju i biti predata na upravljanje Sportskom centru Borik. Međutim, to se još uvijek nije desilo, ne znam iz kojih razloga, ne ulazim u to, već samo u ime svih banjalučkih klubova zahtijevamo da se to što hitnije riješi, kako bi klubovi mogli normalno da funkcionišu jer ovo nije normalno – da se mi pripremamo za Evropu, a da imamo četiri sata treninga sedmično. U budućnosti ne možemo da očekujemo nikakve bolje rezultate kad nemamo uslova za to. A to nije to nas, ni do uprave dvorane Borik, već do Gradske uprave koja to treba hitno da riješi. U ime svih klubova, zahtijevamo da ta dvorana bude predata na upotrebu školi do 18.00 časova, a da nakon toga termine po pravilniku Grada dijeli SC Borik i da se na taj način riješi problematika", rekao je Savić, koji je mišljenja da rekreativci ne smiju da imaju prednost u odnosu na klubove koji igraju u Evropi.

"Neko želi da ima mogućnost da iznajmljuje termine, normalno da mi ne možemo da konkurišemo cijenom onih koji mogu to da iznajme. Njih 16 se skupi, plate po 10 maraka, keš ide u budžet neke škole. Klubovi to ne mogu da izdrže. Mi zahtijevamo da tim terminima nakon 18.00 časova upravlja isključivo sportska dvorana Borik", poručio je Savić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)