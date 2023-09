BORIŠA MI JE POSLAO PORUKU! Đoković otkrio da se dopisivao sa Simanićem - evo šta mu je rekao

Novak Đoković pričao je o Boriši Simaniću i poruci koju je dobio od njega.

Izvor: Eurosport/Screenshot/Kurir/Dado Đilas

Novak Đoković prošao je u polufinale US opena i iz Njujorka pomno prati dešavanja na Svjetskom prvenstvu u košarci. Zbog ogromne vremenske razlike ne stiže uživo da prati mečeve, ali se informiše o svemu. Tako je čitao i sve u vezi dvije operacije Boriše Simanića zbog kojih je ostao bez jednog bubrega.

Već je poslao poruku srpskom košarkašu na društvenim mrežama. "Nisam imao prilike da gledam zbog vremenske razlike, pratim sva dešavanja i sve što se događa. Žao mi je zbog Boriše, vidio sam snimak, udarac, kada čovjek gleda možda ne djeluje toliko jako, ali šta je sve to proizvelo, strašne stvari...", počeo je Novak.

Zatim je otkrio da se dopisivao sa Borišom. "Poslao mi je poruku na Instagramu, zahvalio se na podršci, uzvratio sam, poželio sam mu da se što prije oporavi i rekao da mu šaljem pozitivnu energiju da se molimo za njega. Krivo mi je što je doživio tu povredu, ne želimo da se to nikome desi, izgubio je bubreg, ne znam da li se tako nešto skoro desilo u sportu. Ne poznajem ga lično, ali sam čuo da je dobar čovjek, kažu da je jako dobar čovjek, sa pravim vrijednostima, da voli Srbiju i to pokazuje iz godine u godinu."

Poželio mu je sve najbolje. "Želim mu brz oporavak, nadam se, ne znam kako će izgledati u budućnosti, ali se nadam da će moći da igra. Čuo sam selektora Pešića, igrače, da pričaju o njemu i da ga podržavaju i da on njih podržava. Mnogo mi je drago što su u polufinalu. Malo ko je očekivao da će dogurati dotle. Pokazali su šta mogu iako nema nekoliko vrhunskih igrača. Imaju to zajedništvo, vjerovatno ih je to još više ujedinilo i motivisalo da doguraju što dalje", zaključio je Đoković.