NOVAK IZBACIO NAVIJAČA SA TRIBINA - IZLAZI NAPOLJE! Vikao mu na srpskom, pa psovao - evo šta se desilo

Novak Đoković (36) pobijedio je Tejlora Frica (6:1, 6:4, 6:4), prošao u polufinale US opena, ali nije moglo bez drame. I to u trećem setu i samoj završnici duela. Tada je u jednom trenutku izbacio jednog navijača sa tribina i to u momentu kada je servirao. Neko je uzviknuo aut u momentu kada je Srbin krenuo napred, ta odluka bila je pogrešna, Amerikanac je tada uzeo brejk.