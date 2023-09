Obezbjeđenje reagovalo: Novakovim navijačima oduzeli dvije zastave

Na meču Đokovića i Frica reagovalo je i obezbjeđenje...

Novak Đoković igra protiv Tejlora Frica u četvrtfinalu US opena. Traži put do polufinala. Dok on na terenu pokušava da pronađe pravi ritam na vrelom njujorškom betonu, na tribinama je obezbjeđenje reagovalo i sklonilo zastave. Redari su napravili probleme Noletovim navijačima.