REKAO SAM PRIJATELJIMA DA POPRIČAJU SA NJIM! Đoković o navijaču kojeg je izbacio sa meča: "Sad mi ga je žao"

Novak Đoković na konferenciji je pričao i o momentu kada je tražio da jedan navijač izađe napolje.

Novak Đoković ide ka 24. grend slem tituli. Prošao je u polufinale US opena poslije pobjede protiv Tejlora Frica (6:1, 6:4, 6:4). Uspio je srpski as da se izbori i sa protivnikom i publikom i velikom vrućinom u Njujorku. Sve to je preživio i prošao dalje.

Priznao je i on sam da mu nije bilo lako.

"Sjajan meč, odbojica smo se fizički mučili, posebno u prvom setu, set i po je bilo baš vlažno. Mnogo smo se znojili, išli smo po peškire poslije svakog poena. Bilo je 6:1, ali smo igrali taj set skoro sat vremena. U drugom je on počeo bolje da igra, manje da promašuje i da servira bolje. U ključnim momentima sam uspio da ostanem jak, da ga natjeram da igra udarac više, da trči više. Znam da mu ne odgovara previše kada se toliko kreće. Osim nekoliko gemova odigrao sam veoma dobro i zadovoljan sam". počeo je Novak.

Uslijedilo je pitanje o tome koliko on može da bude težak za svoj tim kada se raspravlja sa njima.

"Ko nije težak? Slušajte, stalo mi je do ove profesije i shvatam je veoma ozbiljno. Znam da mnogi drugi igrači isto razmišljaju. Očekujemo najveću moguću posvećenost i umješanost članova tima, kao što i oni očekuju od nas. Intenzitet je tu, kada je afekat tu, svašta se dešava, držimo se zajedno u dobrim i lošim momentima. Imali smo mnogo uspjeha. Zadovoljan sam, znam da budem težak, ali ko nije. Ne znam igrača koji je na vrhunskom nivou i koji je lak za saradnju i sve je puno cvijeća i muzike. Mora da bude izazovno za sve. Inače nema sazrijevanja, to je način da se guramo do limita i da shvatimo kako možemo da budemo bolji"

Ne krije da ga motiviše energija sa tribina, čak i kada nije na njegovoj strani. "Bio je ovo dobar test za mene, igrao sam protiv Amerikanca koji igra sjajno na turniru. Znao sam šta treba da radim na terenu i ponekad želite da iskoristite tu energiju da se podignete, nekada želite da se izolujete i da se fokusirate na disanje i na sljedeći poen. Sve je u adaptaciji na situaciji u kojoj se nalaziš i na onome šta je potrebno. Ponekad ne obraćam pažnju na dešavanja na tribinama, ponekad želim da se hranim tom energijom. To se dešavalo i sada. Publika se umiješala negdje sredinom trećeg seta. Tejlor je igrao sjajno, gurali smo jedan drugog. Nisam želio da osvoji set, onda bi se publika još više umiješala i postalo bi još teže za mene. Normalno je da podržavaju domaćeg igrača, biće tako vjerovatno i u petak. Biću spreman za to."

Jednog navijača je izbacio usred meča. "Da, vikao je u jednom trenutku. On je u loži gdje su neki moji prijatelji. Ne znam ko je. Baš me iznervirao. Vikao sam prijateljima da popričaju sa njim. Dešava se. U većini slučajeva ne reaguješ. U 90 odsto slučajeva ne reaguješ, moraš da budeš spreman na to, posebno u Njujorku, to je dio sporta. Uglavnom mi ne smeta, ali u tim važnim momentima je stresno, sve te nervira, ide ti na živce, onda reaguješ. Opet, to je taj trenutak u meču. Srećan sam kad je publika uključena, jer znači da je meč zanimljiv i da se zabavljaju. Na kraju dana, oni plaćaju karte da bi gledali mečeve, mi se trudimo da im pružimo šou i da se postaramo da uživaju. Ponekad postoji interakcija, žao mi je čovjeka koji me iznervirao", zaključio je Đoković.

Kako Novak radi na mentalnom dijelu oporavka i koliko se to razlikuje sada u odnosu na period od pre 10 godina?

"Drugačije je. Nisam pričao o oporavku na način da je teže, već da je drugačije. Moram da imam drugačiji pristup nego prije 10 godina, da se adaptiram na promjene u životu, otac sam dvoje djece, svašta se dešava van terena i to utiče na mene na ovaj ili onaj način. Glava, emocije, moram da znam kako da pronađem formulu koja djeluje. Za sad je dobro. Imam mnogo ljudi oko sebe, medicinski dio, fitnes, fizio, kineziologija. Svi ti aspekti su tu da bi se tijelo oporavilo i da bih mogao da se takmičim na vrhunskom nivou. Mentalno ima više stvari sa kojima se suočavam u privatnom životu nego prije 10 godina."

Poslije kratke pauze je nastavio. "To je ljepota života, ide napred i ima uvijek dodatna brzina koju možeš da nađeš da bi se izborio sa energijom na terenu i van terena, ako si posvećen, ako obraćaš pažnju. Mentalni i fizički aspekt imaju istu važnost, mentalni treninzi, i mentalno zdravlje, to su teme o kojima se nije toliko pričalo ranije. Treba o tome pričati da bi igrači mogli da razumiju kroz šta prolaze i da dobiju pravu pomoć da bi prošli određene prepreke. Mi smo na kraju krajeva ljudi koji imaju iste privatne probleme, ali se bavimo sportom i to sve može da utiče na teren. Zato je bitno imati holistički, multidisciplinarni pristup, tako se bolje spremiš za sve to."