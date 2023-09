ŠOK! NIŠTA OD FINALA ĐOKOVIĆ - ALKARAZ: Rus pokvario planove navijačima i razbio Karlitosa, sa Novakom za titulu!

Danil Medvedev je u četiri seta savladao Karlosa Alkaraza i zakazao je finale US Opena sa Novakom Đokovićem.

Izvor: Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković u finalu US Opena neće igrati protiv Karlosa Alkaraza kako je priželjkivao čitav teniski svijet, nego će se za grend slem trofej boriti protiv Danila Medvedeva! Dakle, repriza finala iz 2021. godine koja je pripala Rusu vrlo ubjedljivo kada je Đokovića paralisao pritisak od osvajanja kalendarskog slema i tada rekordnog 21. grend slema u karijeri, tako da će sada meč biti potpuno drugačiji.

Danil Medvedev je napravio veliko iznenađenje u polufinalu US Opena pobijedivši Karlosa Alkaraza 3:1 (7:6, 6:1, 3:6, 6:3), primenjujući očigledno potpuno drugačiju taktiku nego u prethodna dva laka poraza, čime je takođe "skinuo" veliki broj ATP bodova mladom Špancu, prošlogodišnjem šampionu.

Meč je trajao tri sata i 22 minuta, Medvedev je fantastično servirao i mnogo bolje je igrao prva dva seta, pa je tako zasluženo rezultat bio 2:0. Karlitos se vratio osvajanjem trećeg seta i već se činilo da će zakomplikovati život Rusu, međutim Medvedev obožava da igra u Njujorku i da se bori i sa publikom, što je bio dodatni motiv da u tom setu završi meč i uspio je u tome. Nakon što je sačuvao servis poslije tri brejk šanse Medvedeva, "brejknuo" je Alkaraza za 4:2 u tu je bio put bez povratka.

Podsetimo, prethodno je Novak Đoković pobijedio Bena Šeltona 3:0, tako da je finale US Opena zakazano za nedjelju od 22 časa po centralnoevropskom vremenu, odnosno 16 časova po lokalnom. Novaku i Medvedevu ovo će biti 15. međusobni meč, a srpski as je uspješniji sa devet pobjeda. Ipak, finale US Opena dobio je Rus.