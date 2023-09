Nadal konačno priznao - Đoković je najbolji ikada!

Toni Nadal konačno je priznao da je Novak Đoković najbojlji igrač svih vremena...

Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena. Konačno je to priznao i Toni Nadal, stric i nekadašnji trener Rafaela Nadala. Poslije titule koju je srpski as podigao u Njujorku ni on više nije mogao da traži izgovore u korist Španca. Morao je da pogleda istini u oči.

Već neko vrijeme on piše kolumne za španski "El Pais", pa je tako napisao još jednu, poslije finala US opena. "Novak je osvojio titulu na US openu, pobijedio je Medvedeva, po 24. put podigao pehar na slemovima. Šta još mogu da napišem o njegovoj pobjedi? Ponovo je pokazao da je trenutno najbolji igrač na planeti. Vratio se na prvo mjesto, uvećao je broj titula na najvećim turnirima", počeo je Nadal.

Teška srca priznao je ono što svi vide, da je Srbin najbolji teniser ikada! "Ovom pobjedom Đoković je napravio ogroman korak u trci za zvanjem najboljeg igrača svih vremena i borbi sa Rafom. Evidentno je da će poslije ovoga stvari biti mnogo teže, ne samo za mog bratanca, već i za sve one koji u sadašnjosti ili budućnosti probaju da ga stignu"

Zatim je analizirao meč u finalu. "Medvedev se borio, pokazao je da je bio dostojan rival. U drugom setu imao je set loptu koja je mogla da promijeni cijeli tok meča, možda bi čak i pobijedio na kraju. Ali, to se nije dogodilo. Srbin je uzeo taj poen, pa onda i taj-brejk. Realnost je da je u tom momentu i meč bio riješen i da je svima bilo jasno ko će izaći kao pobjednik na kraju", zaključio je Toni Nadal.

Kada je u pitanju statistika, Nole je osvojio 24 slema na 72 turnira koja je igrao, Rafa 22/67, Rodžer 20/81. Na Završnim Mastersima Đoković i Federer imaju po šest titula, Nadal nema nijednu, dok Srbin ima vođstvo i kod Mastersa, osvojio je 39 od 126, Nadal 36/128, a Federer 28/138.

