Isplivala fotka: Margaret Kort namještaju titule, a ona igrala sa amaterkama!

Novak Đoković osvojio je 24 grend slem titule i tek kada je došao blizu te brojke "pojavila" se Margaret Kort na listama...

Izvor: Profimedia

Novak Đoković (36) je najveći teniser svih vremena. U to više nema sumnje. Uostalom i sam Toni Nadal je to priznao. U Njujorku je srpski igrač pobijedio Danila Medvedeva i osvojio US open po četvrti put. Ujedno je to i 24. put da je podigao pehar na nekom grend slem turniru. Po tome se izjednačio sa Margaret Kort, bivšom australijskom teniserkom.

Međutim, ono što je interesantno jeste da se Australijanka odjednom pojavila na svim tim listama kada je Novak došao blizu postavljanja novog rekorda. Kada je Štefi Graf imala 22 slema, Margaret je imala 11. Otkud odjednom dodatnih 13? Novinar Kristofer Džonson objasnio je detalje i razotrkio šta se sve tu dešavalo.

Pojavila se i jedna fotografija na kojoj stoji da Štefi Graf ima 22 titule, Kris Evert i Martina Navratilova po 18, Margaret Kort 11, a Serena Vilijams 10. Sad, kad je Novak došao do 24 odjednom i ona ima 24. "Margaret je legendarna teniserka, ali je činjenica da je 13 slemova osvojila protiv amaterki, ne protiv profesionalnih teniserki. To bi bilo kao da ja sad osvojim turnir protiv mojih drugara i da tvrdim da sam bolji od Đokovića. Jedan čovjek u mom teniskom klubu ima 25 pehara, Novak sad njega juri", napisao je Džonson na Tviteru i tako objasnio šta se sve dešava.

Izvor: Printscreen/Twitter/@kingmos63322010

Novak je i sam svjestan da je na udaru medija, posebno zapadnih i da ga oni nikako ne vole. "Da li sam jedan od najvećih sportista ikada? Ostavljam to vama i drugima da procijene da li zaslužujem da budem dio te diskusije. Činjenica je jedna, da nisam iz Srbije, prije mnogo godina bih bio dignut u nebesa na sportskom, internacionalnom nivou. Posebno u Zapadnom svijetu. To je dio mog životnog putovanja, zahvalan sam što sam iz Srbije, daje mi snagu i vjeru i time je sve još slađe i ljepše i još više me ispunjava. Vi pišite ono što mislite...", nasmijao se Đoković.

Vidi opis Isplivala fotka: Margaret Kort namještaju titule, a ona igrala sa amaterkama! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: fonet/Charles Krupa/AP Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Fonet/Frank Franklin II/AP Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Fonet/Manu Fernandez/AP Br. slika: 12 12 / 12 AD

On je do 24. slema stigao poslije pobjede protiv ruskog igrača, a proslavio je to tako što je obukao majicu na kojoj je slika njega i Kobija Brajanta kao omaž legendarnom košarkašu i njegovom dobrom prijatelju.

BONUS VIDEO: