SRBIJA ĆE DOMINIRATI NA OLIMPIJSKIM IGRAMA: Novak već kupio kartu za Pariz, ali čak šestorica se nadaju odlasku na OI

Svi najbolji srpski teniseri se nadaju odlasku na Olimpijske igre i vrlo bi lako moglo da se desi da u Parizu imaju pet ili šest tenisera

Izvor: Profimedia

Srbija je uprkos porazu od Češke u posljednjem kolu grupne faze Dejvis kupa uspjela da se plasira na završni turnir u Malagi koji će se igrati u novembru. Naši teniseri će tu juriti titulu, a tokom turnira smo dobili i siguran odlazak srpskog tenisera na Olimpijske igre

Novak Đoković se kvalifikovao za Pariz pošto je odigrao dva meča za Srbiju u Dejvis kupu, a s obzirom da je osvojio US Open i tako će sigurno 10. juna 2024. godine imati 2.000 bodova na ATP listi sve da ne kroči na teren do tada. To mu garantuje da će 10. juna kada se bude gledalo ko će na OI biti u prvih 52 tenisera svijeta. A s obzirom na pravila, mogla bi Srbija u Parizu da ima čak četiri predstavnika.

Glavni kriterijum za kvalifikaciju je ATP lista. Svaka zemlja može da pošalje četiri tenisera u singlu, a oni moraju da budu među 52 najbolja na svijetu. Novak Đoković je trenutno prvi, Laslo Đere 37. Miomir Kecmanović 48. i Dušan Lajović 52. tako da bi, kada bi se gledala sadašnja ATP lista sva četvorica otišli u Pariz. Osim toga Hamad Međedović koji je 121. na ATP listi stalno popravlja svoj plasman i vrlo bi lako u junu naredne godine mogao da bude u Top 50.

S obzirom da Srbija može da pošalje sveukupno šest tenisera na Olimpijske igre vrlo je vjerovatno da će i Nikola Ćaćić koji je trenutno među 60 dubl igrača svijeta probati da poboljša svoj plasman i da ode u Pariz. Srbija bi tako bila jedna od zemalja sa najviše tenisera na Olimpijskim igrama, pa bi pokazali da nemaju samo Novaka, već da je tenis u Srbiji u punom zamahu.