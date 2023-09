NOVAK IZGUBIO, PA PORUČIO: NE VOLIM DA GUBIM! Srbija hoće titulu u Dejvis kupu, a dubl se još traži

Novak Đoković poražen je u dublu sa Nikolom Ćaćićem u Malagi.

Dejvis kup reprezentacija Srbije plasirala se u završnicu ovog turnira u Malagi pošto je prošla grupu u kojoj je bila smještena sa Južnom Korejom, Španijom i Češkom. Nakon dva trijumfa kojim su obezbijedili prolazak dalje, odlučeno je Đoković ne igra u singlu u rezultatski nevažnom meču za Srbiju, ali je najbolji srpski teniser insistirao da se još jednom oproba u tandemu sa Nikolom Ćaćićem u dublu.

Ovaj tim je izgubio u "trileru" protiv Mahača i Pavlašeka (2:1), tako da je reprezentacija Srbije ubjedljivo poražena protiv Češke i to je zabrinulo Noleta. Na konferenciji za medije, Đoković nije krio nezadovoljstvo zbog poraza, prosto jer ne voli da gubi ni prijateljske mečeve, a kamoli za Srbiju.

"Mislili smo kao tim, kvalifikovali smo se za Malagu, mislili smo da nema potrebe da igram singl. Želio sam da igram dubl, to je najbolja vježba za Malagu. Ja nikad ne igram dubl. Htjeli smo da pobijedimo, ne volim da gubim. Svejedno da li dubl ili singl. Moja osjećanja nisu sjajna trenutno. Drago mi je da smo se borili do kraja", kazao je Đoković iz Španije nakon poraza u dublu, prenosi "B92.net".

Selektor reprezentacije Viktor Troicki posebno se zahvalio Novaku Đokoviću što je pomogao timu da se kvalifikuje za završnicu takmičenja.

"Poslije naporne sezone, brutalnog US opena je našao snage i volje da dođe ovdje i bude uz tim. Ima 36 godina, a i dalje ima volju. Timski je igrač i od kako je počeo da igra Dejvis kup za njega je to specijalno. Čestitao bih timu na kvalifikovanju, nadam se da ovo može biti naša godina", naglasio je Viktor Troicki koji se nada da bi i u ulozi trenera mogao da dođe do titule sa Srbijom.