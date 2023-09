Mirko Mikić za Mondo: "Mi smo jedina liga na svijetu u kojoj se ne zna kad počinje, a ni za šta se spremamo"

"Trebali bi da znamo za šta igramo, kada igramo i za šta ljudi ulažu novac, a mnogi klubovi ulažu novac iako ne znamo ni kad, a ni protiv koga igramo. Mi smo jedina liga u svijetu koja ne zna kad počinje. To je apsurd", poručio je Mikić.

Rukometaši Slobode su ovog vikenda ispisali istoriju tuzlanskog tima, koji je prvi put osigurao plasman u drugo kolo EHF Evropskog kupa.

Predvođeni trenerom Mirkom Mikićem, Tuzlaci su prvom kolu savladali Klaksvik u obje utakmice i osigurali plasman u narednu fazu takmičenja.

Mikić je u razgovoru za MONDO komentarisao ovaj dvomeč u kojem je kako kaže najviše ponosan što je njegov tim, nakon pobjede u prvoj utakmici od 11 razlike, jako motivisan ušao i u revanš susret.

„Očekivali smo veći otpor, ali ispalo je kako je ispalo. U principu poenta je da smo se dobro spremili. Imali smo jednu utakmicu da analiziramo i uspjeli skautirati njihove najjače karakteristike. Na to smo dobro odreagovali i na kraju je ispalo super po nas. Najvažnije da smo mentalno bili u utakmici svake sekunde i da su igrači ispoštovali ono što smo se dogovorili i na to sam najviše ponosan“, započeo je Mikić razgovor za Mondo pa dodao:

„Nakon pobjede u prvoj utakmici od 11 razlike, dogovorili smo se i da u drugi meč uđemo motivisani kao i prvoj utakmici. Najvažnije je da smo u ove dvije utakmice pokazali da smo mentalno stabilni.“

Tuzlaci će u narednom kolu igrati protiv ekipe izraelskog Makabija Rišon. Mikić nije htio komentarisati ovaj meč te je poručio kako je pred njegovim timom još puno posla.

„Spremamo se utakmicu po utakmicu. Nećemo razmišljati predaleko već o ovome što nam sljeduje. Ove sedmice ćemo se pokušati malo oporaviti. Trenutno nam je najvažnije da zaliječimo neke povrede i da se spremimo za neke druge stvari. Kad dođe vrijeme za meč sa Izraelcima, onda ćemo razmišljati o tome“, dodao je Mikić.

Apsurd zvani Premijer liga BiH

Kada je u pitanju Premijer liga BiH, klubovi se vrijedno pripremaju za takmičenje, za koje se još ne zna kad počinje. Svi se nadaju da će ubrzo dobiti termine i protivnike u prvom kolu, a trenutno stanje uveliko otežava i pripremu samih klubova.

Bivši trener Borca komentarisao je ovu situaciju i poručio kako je naša liga jedina na svijetu u kojoj se ne zna za šta se klubovi spremaju, kada počinje sezone i ko im je protivnik u prvom kolu.

„Manje-više godinama je to isto. Godinama 'kuburimo' po tom pitanju, jedino se prošle godine znalo kada će početi, šta će biti... Toni Čolina (op.a trener Izviđača) je rekao da smo mi rekreativci i slažem se s tim. Kada sagledamo stvari, mi smo otprilike rekreativci. Ne znamo za šta se spremamo, zbog čega se spremamo i to je najveći problem rukometa u BiH. Trebali bi da znamo za šta igramo, kada igramo i za šta ljudi ulažu novac, a mnogi klubovi ulažu novac iako ne znamo ni kad igramo ni protiv koga igramo. Mi smo jedina liga u svijetu koja ne zna kad počinje. To je apsurd i stvar na koju su sigurno svi treneri ljuti i stvar koja se mora riješiti što prije“, rekao je Mikić pa dodao:

„U pitanju je vrijeme, novac koji ljudi ulažu, ti isti ljudi, pored novca, daju i svoje vrijeme da bi nešto napravili za bh. rukomet koji trenutno stagnira. Taj rukomet bi trebao da se pomjeri, konačno da krene napred i prestane tapkati u mjestu, ali očigledno da ne može ići napred. Nadam se da će ljudi koji odlučuju o tim pitanjima početi vrlo ozbiljno da razmišljaju o tome. To nisu banalne i trivijalne stvari, to su stvari koje su važne po našu djecu i po sve žive.“

Mnogi zaljubljenici u bh. rukomet se slažu da će konkurencija za najviše pozicija ove sezone biti izuzetno velika te da ćemo, kada jednom konačno počne domaći šampionat, gledati zanimljiv rukomet.

S tim se slaže i Mikić koji očekuje jaku ligu ove sezone te se nada da će njegov klub završiti na vrhu.

„Već tri-četiri godine imamo isti krug favorita. Mislim da će se između šest-sedam ekipa voditi ozbiljna borba i to je svake godine sve ozbiljnije i ozbiljnije. Svi su se pojačali i biće neizvjesno, a to je usko vezano za ozbiljna ulaganja, materijalna i nematerijalna, koja sam spominjao. Liga će sigurno biti jaka i nadam se će Sloboda izaći kao najozbiljniji konkurent“, zaključio je trener Slobode i bivši trener Borca, Mirko Mikić razgovor za Mondo.

