Još jedna medalja za Srbiju na Svjetskom prvenstvu!

Nastavlja se uspješan turnir za Srbiju na Svjetskom prvenstvu u rvanju u Beogradu.

Srbija je došla do četvrte medalje na Svjetskom prvenstvu u rvanju u Beogradu pošto je odličje donio Georgij Tibilov. On je u borbi za bronzanu medalju u kategoriji do 63 kilograma grčko-rimskim stilom savladao Hracioa Pogorsjana (4:0) iz Jermenije i obradovao je time srpske navijače.