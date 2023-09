Tužno je što je Novak sa 36 najbolji na svijetu: Sramotan tekst iz Engleske, ništa drugo im nije ostalo

Novak Đoković je najbolji teniser svijeta i svih vremena, a postoje oni koji pokušavaju da nađu manu u tome.

Novak Đoković vratio se na prvo mjesto ATP liste sjajnim izdanjima u Sinsinatiju i na US openu, počeo je 392. nedjelju na prvom mjestu i zna da mu već kroz mjesec dana prijeti Karlos Alkaraz, ali odavno je već izjavio da mu do toga više nije toliko stalo. Ipak, ima onih kojima jeste i to iz vrlo čudnih razloga...