"Rijetko ćete čuti riječ ZADOVOLJAN!" Smajlagić najavio početak Borčeve sezone: Svaki igrač osjeti da je NAPREDOVAO!

Trener Borca m:tel Irfan Smajlagić obratio se novinarima pred početak premijerligaške sezone.

Pauza je konačno završena – predstojećeg vikenda startuje rukometno prvenstvo BiH!

Upravni odbor RS BiH nedavno je, nakon brojnih peripetija oko broja učesnika, postigao dogovor oko završetka prošle i početka nove takmičarske sezone, a rukometaši Borac m:tela će na premijeri, pod komandom novog trenera i aktuelnog selektora BiH Irfana Smajlagića, ugostiti Krivaju (nedjelja, dvorana Borik, 17.30 časova).

Crveno-plavi su pod budnim okom popularnog "Pipeta" pakleno radili od kraja jula, a sad je konačno došlo vrijeme za prvu prvenstvenu utakmicu u novoj takmičarskoj godini.

"Ekipa Krivaje je kvalitetna, to su pokazali u prijateljskoj utakmici. Međutim, generalno mislim da smo bilji od njih i da bi trebalo da pobijedimo u toj utakmici. Mislim da sve zavisi od nas, dobro se trenira od početka i nema razloga da ne odigramo dobro protiv njih, ali i generalno u čitavoj sezoni. Mislim da smo ekipa koja ima kapacitet da ostvari dobar rezultat i da ćemo kroz utakmice vremenom biti sve bolji i bolji", rekao je u najavi utakmice Miloš Nježić.

"Malo se previše sve odužilo, ali s obzirom na to čime se bavimo, navikli smo na različite okolnosti na koje se prilagođavamo, izvlačimo najkvalitetnije što se može izvući iz te situacije. Puno trenirati, a nemati pravu takmičarsku sezonu je malo naporno. Nakon određenog vremena dolazi do zasićenja, potrebno je i da se pokaže šta se to napravilo u pripremnom periodu. Zaokružili smo jedan ciklus od nešto više od dva mjeseca koji smo imali, dosta naporan što se tiče angažmana i količine kvaliteta rada, međutim ako stavljamo u kontekst karijere i višegodišnjih priprema, to je sa jedne strane mali period. Sa druge strane, to je i veliki period za veliki broj igrača koji nisu navikli, koji nisu funkcionisali u tom sistemu. Mislim da smo napravili dosta dobrih stvari, dosta se iskristalisala situacija oko novih igrača, došlo se do zaključaka zbog kojih smo bili u dilemi. Vrijeme uvijek donosi nove zaključke, nove ideje, nove promjene", rekao je Irfan Smajlagić na današnjoj konferenciji za novinare.

"Rijetko ćete čuti riječ 'zadovoljan", podvukao je strateg crveno-plavih.

"Svaki dan, svaka sedmica nosi neke druge elemente u odnosu na igrače, spoznaju igrača. Svaki igrač diše drugačije nakon 15 dana priprema, nakon mjesec, nakon dva, tako da dolazimo do nekih približnih zaključaka o stanju pojedinih igrača, njihovoj perspektivi, predanosti, motivaciji, elementima koji čine vrhunskog igrača. Mislim da ulazimo u fazu stvaranja igrača koji će moći da izađu u Evropu, a da se ne postide što se tiče tehničko-taktičke pripreme. To je zahtjevan i težak posao, s obzirom na to da prvi put ulaze u takav sistem, da se njihov organizam adaptira na jednu količinu, da promijene način života, da pronađu sportski stil koji će im odgovarati."

Raduje ga da je kod svakog rukometaša evidentan napredak.

"Ipak, na kraju će sud biti rezultat. Osnova cijele priče je da svaki igrač osjeti na sebi da je dobio neki progres u igri u bilo kom segmentu, da li u način funkcionisanja, tehnike, taktike, motorike, svim karakteristikama koje su potrebne vrhunskom igraču. Mislim da smo na tom putu, da osjećaju i da će biti potrebno vrijeme ali moraćemo da počnemo da stvaramo i rezultat."

O prvom protivniku?

"Nismo previše upoznali rivala, odigrali smo jednu utakmicu u pripremnom periodu koju smo izgubili. Te pripremne utakmice, međutim, svako koristi na drugačiji način. Ja imam skroz drugu filozofiju u provjeri igrača, kombinatorici, tako da nije uvijek prioritet rezultat, već stvaranje fizionomije ekipe kako bi trebalo da izgleda. Krivaja je ekipa koja je dvije godine zajedno, dobro rade, imaju taktičku disciplinu, tako da su više nego korektan protivnik. Igramo, međutim, na domaćem terenu, ne bježimo od toga da smo favoriti bez obzira na sve. Moramo da se postavljamo tako da u svakoj utakmici tražimo maksimalan broj bodova."

Generalni sekretar RK Borac m:tel Damir Hasanović najavio je određene marketinške novitete. "Spremili smo program prije utakmice, imamo dva sata programa za djecu ispred dvorane Borik. Tokom utakmice, organizovaćemo nagradne igre u saradnji sa našim sponzorima, a nakon meča imamo druženje sa igračima i trenerima. Nešto novo, nešto što ranije bilo na utakmicama Borca i nadam se da će i to privući ljude da dođu u nedjelju u dvoranu Borik."

Došlo je, između dvije sezone, do brojnih promjena u igračkom kadru, novi rukometaši su dolazili kako su pripreme odmicale – u kolikoj mjeri je to mijenjalo uigravanje?

"Pravo pitanje, to malo ko pita, a na kraju će se uvijek gledati rezultat. Mi smo doveli osam igrača, otišlo je šest, u tom kontekstu smo bili prinuđeni da stvaramo roster. Nismo imali kostur ekipe od 70-80 posto igrača pa mi treba jedan-dva koje ćemo ukomponovati po profilu. Morali smo na početku priprema da tražimo profil igrača, projekciju igrača koji zadovoljavaju moju viziju igre, i onda ti nakon deset dana dođe jedan, nakon 15 dana drugi igrač, mi smo se faktički prije dva-tri dana formirali sa rosterom koji je trebalo da imamo na početku priprema, prije dva i po mjeseca. Okolnosti su, međutim, takve. Uvijek se adaptiramo, tražimo solucije, mogućnosti funkcionisanja u fazi napada ili odbrane. Puno promjena, puno traženja najboljih rješenja, međutim mislim da smo na dobrom putu. Jeste bilo složeno, ali mislim da je napokon ekipa selektirana, da imamo određen broj igrača koji su ambiciozni, mladi, nedorečeni, koji imaju prostora da napreduju. Sad ostaju samo vrijeme i rad", zaključio je Smajlagić.

PREMIJER LIGA BiH – 1. kolo

Borac m:tel – Krivaja

Leotar – Čelik

Gračanica – Hercegovina

Čapljina – Vogošća

Izviđač – Maglaj

Goražde – Konjuh

Sloga - Sloboda

